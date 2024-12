El sabio de la tribu y los secretos

Por historia, por personalidad y por sus dichos, el expresidente José Mujica es desde hace mucho tiempo el sabio de la tribu. Al sabio de la tribu se lo escucha, se lo venera y se le hace caso. El sabio de la tribu te salva de las pestes y arregla los problemas comunales cuando hay lío. Al sabio de la tribu no se lo contradice, aunque lo que diga no convenga a la narrativa de turno.

Esta semana, el sabio de la tribu y su compañera, Lucía Topolansky, fueron noticia porque decidieron que no se atragantarán con secretos. O, por lo menos, con el secreto a veces susurrado pero nunca confirmado, de que algún ex guerrillero mintió a la hora de acusar a militares de violar derechos humanos. En el nuevo libro de Pablo Cohen, Los indomables, la ex vicepresidenta dijo: “La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: ‘Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano’. Él contestó: ‘No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada”.

Trata de negar que lo que dicen es verdad, o está muy cerca de la verdad, con el argumento de que son señores mayores y andan “despistados”, es una trampa innecesaria y una falta de respeto. Los engranajes de las mentes de Mujica y de Topolansky funcionan de maravillas, o así lo consideraron los jerarcas del Frente Amplio en los últimos tiempos, cuando ambos operaron para solidificar un partido sin líderes claros, que terminó ganando las elecciones. El triunfo no dependió solo de Mujica, pero el sabio de la tribu hizo mucha fuerza, presentó nuevos candidatos que considera se proyectarán al futuro (Blanca Rodríguez), habló con su partido y con la oposición, dio incontables entrevistas. Y lo hizo con el cansancio de la edad y la enfermedad a cuestas.

CRUCE Orsi sobre declaraciones de Topolansky: "Yo no tengo elementos para dudar de lo que la Justicia ha hecho"

Ahora, luego de las declaraciones de ambos líderes históricos, surgen las dudas y las miradas para el costado. Decir que hubo tramposos entre los militantes tupamaros no es ninguna incongruencia. Mentirosos hay en todos lados, ¿por qué deberían ser la excepción? La pareja de sabios no está acusando a sus compañeros de ser todos unos mentirosos ni está diciendo que todos los militares que fueron condenados por violar rabiosamente los derechos humanos sean inocentes. Claro que no lo son.

En el final de sus caminos, o al menos así lo consideran ellos, se están sacando pesos que hunden espíritus. Los años, bien vividos, dan sabiduría y la sabiduría es decir la verdad. Como dijo Topolansky: “La vejez te da cierto grado de impunidad”. “Hay cosas que podés decir cuando vas a cumplir 80 años como yo y tenés canas, y que no podías decir a los 20”.

Esta pareja pasó de guerrilleros a gobernantes, y de gobernantes a referentes indiscutibles de la fuerza política más votada en Uruguay desde hace tiempo. No es hora de desdeñar sus dichos solo porque no le convienen a la narrativa vigente de buenos y malos. La dictadura militar fue innecesaria y rabiosa, eso ya lo sabemos todos los que aceptamos la verdad. Y la guerrilla fue innecesaria, también, pero apaleada rabiosamente por algunos militares, que representaban la institucionalidad del Estado y una y otra vez violaron los principios básicos que están en nuestra Constitución.

Las declaraciones de Topolansky-Mujica no deberían asustar a nadie; deberían generar interés genuino por buscar la verdad, cualquier sea y afecta a quien afecte. Y tampoco deberían distraer a quienes juzgaron y siguen juzgando los delitos que afectaron a víctimas de tortura, abusos sexuales y tratos inhumanos que, como bien dice la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, “han tenido el coraje de denunciar y decir su verdad ante la Justicia”, a pesar de sufrir revictimización y “asedio constante de los abogados defensores de los militares y civiles acusados”. Esta Asociación fue de las primeras que salió a cuestionar fuertemente (“máximo repudio”) los dichos de los “sabios”, por considerar que “al decir que 'hay gente que miente en las declaraciones' sobre crímenes de lesa humanidad (...), se socava la legitimidad de los procesamientos y condenas realizadas en el marco de los debidos procesos”.

Lo que dicen Topolansky y Mujica no socava el sistema republicano, como dice la Asociación y el Pit Cnt; ni siquiera siembra dudas sobre la Justicia. Lo que dicen que sucedió es tan humano como la mentira y negarla, incluso si fueron unos pocos casos, es innecesario.

Es cierto que lo ideal sería dar nombres y señales y reparar males, pero eso no sucederá, por lo menos de parte de los sabios de la tribu. “Nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda. Pero no lo vamos a decir”, dijo Topolansky en el mismo libro. Cuando el autor le repreguntó, aclaró: “Porque no somos traidores ni botones”.

El presidente electo Yamandú Orsi también dijo alguna cosa medida sobre el tema. "La verdad es la verdad, acá se violaron derechos humanos, acá hay mucha gente que está desaparecida, acá se atropellaron los derechos humanos de manera cruel e inaceptable". Todo lo que dice es correcto, lo que no impide que se haya colado algún mentiroso, lo que no impide que lo que dice Topolansky y Mujica sea verdad. “Si alguien duda o tiene indicios de que no se procedió de manera correcta, se hace cargo de lo que dice y tendrá sus razones", agregó Orsi.

Ahora cada bando, o cada interés, quiere potenciar los dichos de la pareja para su conveniencia. A Mujica lo han aplaudido por verdades y por dichos insólitos. No todo lo que dice el sabio de la tribu es correcto ni todo lo que hace el sabio de la tribu es ajustado, pero resulta difícil ver cómo intentan bajarlo de un hondazo cuando lo que dice tiene muchas posibilidades de ser verdad, aunque incomode a su propia tribu.

El problema con esta verdad que ahora revelan los viejos sabios, es que se dice a medias. No se dan nombres, no se determinan casos, con lo cual queda el potencial riesgo de que haya personas injustamente procesadas. Los militares que cometieron atropellos y horrores, y los militares y civiles que los vieron, se llevan sus secretos a la tumba. No sería bueno que quienes los han señalado históricamente por ese rol vergonzante, hagan lo mismo.