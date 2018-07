Oposición cuestiona proyecto de Rendición y apunta contra la política económica del FA

La política económica del gobierno del Frente Amplio es muy cuestionada por la oposición, particularmente luego de que el Poder Ejecutivo entregara al Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas de 2017 este sábado, que prevé un incremento presupuestal de $ 4.807 millones para 2019 (unos US$ 153 millones a valores de hoy) y de $ 5.107 millones para 2020 (unos US$ 162 millones). Las críticas apuntan, a grandes rasgos, contra el aumento del déficit fiscal y un tope más alto del endeudamiento.

"Evidentemente hay un lío muy grande", dijo a El Observador el senador colorado Pedro Bordaberry. Aunque señaló que no leyó "en profundidad" el proyecto presentado, apuntó contra el incumplimiento de la promesa electoral del oficialismo de reducir el déficit fiscal al 2,5% del PBI al final del período, cuando ahora se encuentra un punto y medio arriba.

"Y como viene esta ley de presupuesto va a terminar siendo del 4,5%, lo que es fruto de la irresponsabilidad con que se ha manejado el déficit fiscal por parte de (el ministro de Economía, Danilo) Astori", añadió.

La reflexión a la que llegó este fin de semana el senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, luego de leer el articulado, es que "el gobierno vuelve a insistir en el incremento del gasto, que va a ser pagado con aumento de endeudamiento, y ese es un camino que a esta altura es preocupante".

"Estamos pateando la pelota para adelante, tratando de responder las demandas cuando está claro que esas demandas no tienen posibilidades de ser respondidas en el momento actual", sostuvo el senador.

Luego, aludió al auge económico que tuvo la coyuntura del anterior período de gobierno frenteamplista de José Mujica, cuando dijo que "no hay una comprensión cabal de que la fiesta se terminó". Y añadió: "Por tomar dos ejemplos, entre ANCAP y Fondes Uruguay perdió US$ 900 millones: están dadas las circunstancias para que este gobierno deje una herencia muy pesada para el que venga".

Bordaberry coincidió, y se refirió al aumento impositivo y a la suba de tarifas públicas, como la que hubo a principios de año: "Lo grave es que ha llegado a un grado de saturación la capacidad de poner impuestos y en la capacidad de pasar a tarifas impuestos encubiertos, porque en definitiva es eso lo que estamos pagando cuando ANCAP y UTE cobran lo que cobran", afirmó.

El diputado nacionalista Jorge Gandini, presidente de la Cámara de Representantes, también criticó el plan económico del gobierno. "Si hay un crecimiento que se proyecta hay que ponerlo en mejorar las variables económicas en general. Yo prefiero generar más empleo y no redistribuir lo que todavía no tenemos. Generar condiciones para que haya más empleo genuino y no repartir a cuenta de lo que va a venir. Porque si después no viene lo tengo que repartir igual –con déficit– porque la ley lo dice", dijo en entrevista con El Observador. "Prefiero generar condiciones para el desarrollo, como bajar determinados impuestos. Las noticias que tenemos hasta ahora son todas al revés", agregó.

Gandini cuestionó "la generosidad" del gobierno con UPM, y en particular el acuerdo que hace Uruguay para comprarle el excedente de energía eléctrica a la empresa finlandesa. Según el diputado, esos recursos podrían transferirse a otras áreas, como el apoyo al sector productivo o la educación. "Cuando hagamos la disección exacta de lo que le va a costar a UTE nos vamos a dar cuenta que Uruguay transfiere un subsidio oculto a una empresa extranjera que pagamos los uruguayos en la tarifa eléctrica. ¿Por qué tenemos que hacer ese negocio? ¿Por qué no le damos eso a los lecheros?", señaló el diputado nacionalista.

