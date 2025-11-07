Dólar
Pagos instantáneos, IA y seguridad: cómo las nuevas tecnologías están transformando los servicios financieros

Fintech Day en Sinergia Faro reunió a referentes para debatir innovación, IA y pagos digitales, en alianza con CUBO Itaú

7 de noviembre 2025 - 11:51hs
Foto fintech day 5-min

El pasado miércoles 29 de octubre se realizó el Fintech Day en Sinergia Faro, en alianza con CUBO Itaú. Fue una jornada con keynotes, paneles y espacios de networking para impulsar el desarrollo del ecosistema fintech en Uruguay y la región.

La actividad reunió a referentes de startups, corporaciones, banca, reguladores e inversores y culminó con un brindis de networking en el nivel 26.

Foto fintech day 3-min

“Operamos espacios de trabajo flexibles para empresas de todos los tamaños y momentos. Eso significa que el espacio se adapta: desde una oficina fija que crece o se reduce, hasta salas por horas o soluciones por proyecto, con operación y soporte resueltos para que los equipos se enfoquen en su negocio", dijo María Pía Fontana, Gerenta Comercial de Sinergia.

"Pero nuestro trabajo no es solo operar espacios físicos; también es crear contextos para que las empresas se encuentren, intercambien y conecten. En Sinergia conviven más de 200 empresas y 4.000 personas. Ese tamaño habilita encuentros de ese tipo", agregó.

Foto fintech day 1-min (1)
María Pía Fontana, Gerenta Comercial de Sinergia.

María Pía Fontana, Gerenta Comercial de Sinergia.

“En Cubo Itaú buscamos reunir, curar y conectar empresas con los mejores actores del ecosistema, desafiando siempre la frontera de la innovación. Por eso realizamos mensualmente eventos temáticos de nuestros hubs. Este mes fue el turno de fintech: convocamos a la industria regional para compartir casos, aprendizajes y tendencias, y fortalecer vínculos de calidad", dijo Juan Martín Garrido, Country Manager de CUBO Itaú Uruguay.

Foto fintech day 4-min
Juan Martín Garrido, Country Manager de CUBO Itaú Uruguay.

Juan Martín Garrido, Country Manager de CUBO Itaú Uruguay.

Programa y contenidos

Keynote — Fintechs e inclusión financiera

Martín Guerra (socio fundador de incapital) abordó el rol de la tecnología para ampliar el acceso a servicios financieros, compartiendo aprendizajes de su recorrido emprendedor y ejemplos de innovación con impacto.

Panel — IA y servicios financieros

Se analizó cómo las compañías del sector financiero están incorporando inteligencia artificial en sus operaciones, con aplicaciones en la mejora de la experiencia del cliente y en el fortalecimiento de la seguridad y la detección de fraude. También, se debatieron los límites actuales de adopción y las rutas hacia una implementación responsable.

Participaron Gonzalo Laguna (Handy, Chief Innovation Officer), Leovaldo Rojas (Guardline, Co-founder), Diego Cibils (Neuratek, CEO) y Sebastián Galli (Delto, CEO & Co-founder).

Panel — Medios de pago e infraestructura

Se exploraron las tendencias en pagos digitales, stablecoins y rails financieros, así como los nuevos modelos de negocio y las oportunidades de adopción que surgen en Uruguay y la región.

Participaron Juan José Behrend (Akua, CTO & Co-founder), Ignacio Mariño (OCA, Líder de Negocio) y Matías Carro (especialista en infraestructura de pagos). Se presentó además un caso de innovación abierta junto a Banco Itaú, con uso de datos y agentes de IA para analítica aplicada.

Al finalizar, los asistentes brindaron en el nivel 26 en un espacio de networking activo, que fomentó las conexiones y las conversaciones descontracturadas entre los participantes.

Sinergia agradece especialmente a Cubo Itaú, a los sponsors de esta edición —Movie, Delto, Stella Artois, El Emigrante e iPlace— y a todas las personas que nos acompañaron.

Sobre Sinergia

Sinergia es una empresa uruguaya, fundada en 2014, especializada en desarrollar y gestionar espacios de trabajo para modelos híbridos, remotos o presenciales. Ofrece una plataforma de 50.000 m2 entre áreas exclusivas y compartidas, con servicios integrales para resolver la operativa diaria y tecnología que habilita el uso on demand según necesidad. Enfocada en el segmento corporativo, más de 200 empresas y 4.000 personas eligen Sinergia como aliado para potenciar su organización y el bienestar de sus equipos.

Sobre Cubo Itaú

Cubo Itaú es uno de los hubs de innovación más relevantes de América Latina y una organización sin fines de lucro que, desde 2015, conecta las mejores soluciones para construir grandes casos de innovación para el mercado. A través de una red de conexión con emprendedores experimentados, corporaciones en constante innovación, los principales inversionistas del mercado y talentos de los más diversos segmentos, Cubo Itaú apoya el desarrollo de cientos de soluciones basadas en tecnología de la región y de otros países del mundo.

