Pampita enojada con las críticas a su programa, al que el rating no acompaña

"Hoy es viernes. Tu cuerpo lo sabe. Es día de fiesta y acá en Pampita Online arrancamos el viernes bailando", dice Pampita con su sonrisa estampada y carcajadas impostadas mientras improvisa unos pasos a tono conde Daddy Yankee. A su lado, en fila, están: Barbie Simons, Angie Balbiani, Sol Pérez, Luis Piñeyro y Federico Bal.Es la edición número diez de, el programa de televisión que la modelo argentina conduce de lunes a viernes a las 19 horas en Telefé, y aunque las caras no lo transmiten no todo es tan feliz como parece.Desde hace unos días, distintos medios argentinos y programas dedicados a ventilar lo que debe barrerse bajo la alfombra se dedican a contar lo que sucede en la interna de. Hay dos flancos débiles para la conductora. El primero es la batalla entre las rubias del equipo. La semana pasada enMarina Calabró dijo lo siguiente: "Hay una interna terrible entre los panelistas. Me contaron que el miércoles lloró Sol Pérez porque Barbie Simons no la quiere. Es una guerra de egos".Y el segundo -y bastante más difícil de solucionar- es el rating. Aunque el magazine de la tarde empezó bien, con el paso de las semanas (recién van dos) se fue desinflando. Empezó con picos de 8,2 y el último jueves midió 5,8.En medio de los rumores y las tormentas del fin de semana Carolina Ardohain, conocida como Pampita desde hace décadas, hizo sus descargos en el programa de radiode Catalina Dugli."La repercusión depende de la mala intención del otro lado. La primera semana hubo re mala intención de todos los colegas. Es mi primer programa, son mis primeros días y no me dieron ni la oportunidad de que la gente me empiece a conocer, siento que no me lo merecía", dijo Pampita el sábado.Y continuó: "No sé si entre colegas nos tenemos que tratar así porque me parece que está bueno que alguien nuevo empiece un camino, y me sorprendió un poco el recibimiento. En muchos programas hablaban de cosas sin haber vistoentero".Sobre el drama de las mediciones, la conductora aseguró lo siguiente: "Nosotros sabemos cómo es la televisión y que si no superamos las expectativas, nos pueden cambiar de horario. El programa se va modificando todos los días y estamos tratando de cuidarlo".Durante estas dos semanas, Pampita recibió en su living a Pico Mónaco, su pareja; Chano, Verónlca Lozano, Oscar González Oro, More Rial (hija del conductor Jorge Rial), entre otros.