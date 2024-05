Hans Hannibal y Nicolás Llambías ganaron otro bronce en beach volley y apuntan a París 2024

Eso los llevó a disputar la medalla de bronce contra los también brasileños Arthur y Adrielson a los que vencieron 2-0 con sets de 21-17, 21-13.

Notable rendimiento de Hannibal y Llambías en el Circuito Sudamericano 2023-2024 de beach volley

En el Circuito 2023-2024, Hannibal y Llambías fueron medallas de plata en febrero en Rancagua, Chile, en marzo fueron cuartos en Pocitos mientras que en abril volvieron a ser plata, en Manaos.

En las dos etapas de 2023 terminaron quintos, en Perú y Guyana Francesa, mientras que en la primera de este año, en Bolivia, fueron cuartos.

El puntaje para el ranking

Hannibal y Llambías van por un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024

image.png Hans Hannibal y Nicolás Llambías con la plata de Rancagua

Será del 21 al 23 de junio en Iquique, Chile, donde se pondrá una sola plaza en disputa para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La misma la disputarán las seis mejores duplas del ranking sudamericano.

Brasil no la disputará porque sus dos duplas clasificarán directamente a París por estar entre las 15 mejores del ranking mundial.

Venezuela tomará el lugar de Brasil y por ranking, Argentina y Chile se meterán directamente en semifinales.

Uruguay jugará en cuartos de final contra Colombia y Paraguay con Venezuela. Si gana, Uruguay se mediría con Chile y de la otra llave saldrá el rival de Argentina. Solo el campeón va a París.

Se juega en formato Copa Davis y en Uruguay volvió Marco Cairús

image.png Marco Cairús en Pocitos

La Continental Cup se juega en formato Copa Davis de tenis por lo que cada país debe presentar dos duplas.

El gran problema para Uruguay es que tiene solo una dupla asentada y que ha seguido un proceso de trabajo continuo en el presente ciclo olímpico. Ellos son Hannibal y Llambías, quienes fueron medalla de plata en los Juegos Odesur de playa en Colombia y que tuvieron una destacada actuación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 llegando a cuartos de final.

"Ese formato complica un poco más la clasificación, cada país lleva dos duplas y juegan la uno contra dos y luego cruzados. El que gane más partidos pasa. Si hay empate se juega un golden set a 15 puntos donde cada país puede armar la dupla que más le convenga", contó Hannibal a Referí.

"Para tener más posibilidades, tenés que tener dos duplas fuertes, en nuestro caso venimos con buenos resultados y buenos rendimientos contra las duplas fuertes de Argentina, Brasil y Chile, peleándoles a buen nivel. Eso nos tiene motivados y con confianza. Pero no tenemos en este momento una dupla 2 con tanto rodaje y eso te obliga a no tener margen de error, tenemos que ganar todos los partidos y no podemos fallar, cuando Argentina y Chile tienen dos duplas fuertes", agregó.

Sin embargo, Hannibal fue enfático: "Las posibilidades están, es un torneo solo y los que estén mejor van a clasificar. A priori, Chile es favorito si su dupla número 1 (los primos Marcos y Esteban Grimalt) no se clasifican por ranking mundial, y Argentina tiene dos duplas fuertes. Nosotros nos estamos entreverando, la vamos a pelear y tenemos nuestras chances. Nos vamos a preparar para eso y aumentar el nivel con el que hemos jugado los últimos torneos", concluyó Hannibal.

El entrenador de Uruguay, el portorriqueño Juan Cartagena, reveló a Referí que tenía un acuerdo con Marco Cairús para que este volviera a integrar la selección de beach volley para intentar la clasificación olímpica.

"Está entrenando con nosotros hace dos meses". contó.

En Uberlandia, Marco Cairús compitió junto con Lucas Mocellini perdiendo 2-1 con Paraguay y 2-0 con Chile.

Eso no quiere decir que esa sea la dupla 2 de Uruguay en Iquique. También entrenan en Uruguay en la selección Mikahil Cuadrado y Luciano Fernández.

"Entre los cuatro decidiré quién será la segunda dupla", contó Cartagena.