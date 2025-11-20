Por qué cada vez más uruguayos se mudan a Punta del Este: las razones detrás del cambio y qué proyectan los expertos

Punta del Este vive una transformación silenciosa pero profunda , dejando atrás el ritmo exclusivo del verano y abriéndose paso como un lugar donde la vida cotidiana gana presencia. Familias que antes lo imaginaban solo como destino de descanso ahora lo consideran una alternativa real para instalarse , atraídas por un entorno en el que naturaleza, infraestructura en crecimiento y calidad de vida conviven de forma armoniosa.

El crecimiento sostenido de la oferta educativa en Punta del Este —tanto de colegios como de universidades, locales e internacionales— está transformando el perfil de la ciudad. Cada vez más familias eligen radicarse de forma permanente en la zona , atraídas por la combinación entre calidad de vida, servicios disponibles y una infraestructura que ya no responde únicamente al turismo estival.

Según explican desde Zulamian , desarrolladora con más de 40 años de trayectoria en Maldonado, esta tendencia se ve claramente en sus compradores: “Cada vez más familias buscan hogares que les permitan vivir todo el año cerca de los servicios y las playas, sin resignar comodidad ni conexión con la ciudad. Punta del Este dejó de ser solo un destino turístico para transformarse en una ciudad con vida durante los doce meses del año ”, señalan.

A la ampliación educativa se suman otros factores que impulsan esta migración interna. Una red comercial que funciona todo el año , crecimiento en los servicios de salud , conectividad mejorada y una oferta gastronómica que se mantiene activa fuera de temporada. La expansión también se refleja en nuevos desarrollos como Summit , un proyecto de 26 pisos sobre Avenida Chiverta, y Solerios Península Residences & Hotel, que combina viviendas y servicios hoteleros en pleno centro de la península.

Proyecto Summit.

Proyecto Solerios Península.

SeaGarden: vivir Punta del Este todo el año

Uno de los proyectos que mejor representa este nuevo estilo de vida es SeaGarden, ubicado en Av. Roosevelt, Parada 15. La zona fusiona tranquilidad, accesibilidad y cercanía tanto a las playas Mansa y Brava como a colegios, centros comerciales y servicios de salud.

El emprendimiento está compuesto por dos torres, con unidades que van desde monoambientes hasta apartamentos de tres dormitorios, todas con amplias terrazas y vistas abiertas. La Torre I ya fue entregada y la Torre II se encuentra en su etapa final, con fecha prevista para el verano 2025/2026.

Entre sus amenities se destacan piscina exterior e interior climatizada, gimnasio, cowork, sala de juegos para niños y adolescentes, barbacoas y áreas verdes. También ofrece servicio de playa con traslado, lo que refuerza la comodidad para quienes viven allí todo el año.

Daniel Zulamian, fundador de Zulamian Desarrollos Inmobiliarios, con la maqueta de SeaGarden Towers.

Además, SeaGarden cuenta con un paseo comercial en la planta baja, que suma servicios al barrio y facilita la vida cotidiana de los residentes.

En materia financiera, la empresa ofrece opciones de financiación directa y también crédito bancario, lo que amplía las posibilidades de acceso.

Uruguayos que eligen Punta del Este como residencia permanente

La mayor evidencia del cambio cultural es que cada vez son más los uruguayos que deciden establecerse de forma definitiva en Punta del Este. De acuerdo con Zulamian, el 80% de los propietarios de SeaGarden son uruguayos, muchos provenientes de Montevideo o del interior del país.

Quienes se instalan destacan factores como la tranquilidad, el entorno natural, las vistas al mar y al bosque, la cercanía a servicios esenciales y la posibilidad de mantener una buena conectividad sin renunciar al bienestar cotidiano. Otro aspecto que influye en la decisión es la competitividad en relación calidad–ubicación–precio frente a varias zonas de Montevideo.



Una ciudad que crece con servicios e inversión

La transformación de Punta del Este en una ciudad que funciona los 12 meses del año se ve también en su ritmo de inversión privada. Zulamian ha sido parte de este proceso con desarrollos como Casino Tower, Puerto Punta, Cruceros I–III, Place Lafayette, Paramount, Hotel Solerios Mansa y SeaGarden Towers, proyectos que integran diseño, calidad constructiva y ubicaciones estratégicas.

La desarrolladora ofrece además financiación directa a 70 y 80 meses, y acceso a crédito bancario a 10 años, lo que facilita el proceso de compra para residentes e inversores.

Hoy, la empresa continúa expandiendo su cartera con nuevos proyectos como Summit y Solerios Península Residences & Hotel, que buscan responder a la creciente demanda de quienes eligen vivir todo el año en una ciudad que ya dejó atrás su rol exclusivamente turístico para convertirse en un polo urbano en plena consolidación.