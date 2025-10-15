Dólar
Porcelanosa, tienda internacional de diseño, abrió en Uruguay: lo que vas a encontrar en su impactante showroom

La reconocida marca internacional de diseño y materiales para la construcción, lanzó en Uruguay su primer showroom con propuestas innovadoras

15 de octubre 2025 - 14:51hs
DSC00787

Con más de 50 años de trayectoria y presencia en 150 países, Porcelanosa aterrizó en Uruguay con una propuesta que combina diseño, innovación y funcionalidad. Su primer showroom en el país invita a descubrir un universo de materiales, texturas y soluciones integrales para proyectos arquitectónicos y de interiorismo que buscan diferenciarse por estilo y calidad.

Ubicado en el complejo Car One Center, sobre la ruta Interbalnearia y camino de los Horneros, el nuevo espacio promete convertirse en un punto de referencia para arquitectos, diseñadores y profesionales de la construcción.

DSC00787

Con una superficie de 500 metros cuadrados y más de 500 productos en exposición, el local reúne materiales, texturas y acabados de las siete fábricas que integran Porcelanosa Grupo, brindando una experiencia completa para quienes buscan combinar innovación, estética y funcionalidad.

DSC00779

“En Porcelanosa podés encontrar absolutamente de todo. Somos la única empresa en el mundo que fabrica desde pisos hasta muebles, griferías o piedras naturales. Todo para la construcción”, explicó Martín Curzio, gerente comercial de Porcelanosa en Uruguay.

La experiencia del cliente es fundamental. Ofrecemos productos de altísima calidad, con diseños exclusivos y personalizables para cada vivienda o proyecto La experiencia del cliente es fundamental. Ofrecemos productos de altísima calidad, con diseños exclusivos y personalizables para cada vivienda o proyecto

DSC00739
Mart&iacute;n Curzio, gerente comercial de Porcelanosa en Uruguay.

Martín Curzio, gerente comercial de Porcelanosa en Uruguay.

Fundada hace más de 50 años en Villarreal, España, la compañía se consolidó como una marca de tendencia global, presente en 150 países y con más de 1.000 tiendas en el mundo. Su llegada al país se concretó de la mano de Grupo One, con una inversión inicial de dos millones de dólares, y ya se proyecta una segunda tienda en Punta del Este.

DSC00784

El showroom cuenta con boxes de exposición que recrean diferentes ambientes y permiten visualizar aplicaciones reales de los materiales. Allí se presentan también las últimas soluciones técnicas, como sistemas para piscinas sin rejillas visibles, una de las innovaciones que la marca impulsa de cara al verano.

DSC00773

Porcelanosa marca tendencia a nivel mundial. En Uruguay estamos siendo muy fuertes con productos que no hay en plaza y que solo nosotros tenemos Porcelanosa marca tendencia a nivel mundial. En Uruguay estamos siendo muy fuertes con productos que no hay en plaza y que solo nosotros tenemos

Con este primer paso, Porcelanosa suma a Uruguay a su red global de espacios donde el diseño, la tecnología y la sostenibilidad se unen para transformar la manera de concebir la arquitectura contemporánea.

DSC00768

El local está abierto todos los días de 10 a 20 horas, y ofrece atención personalizada para profesionales y público en general.

