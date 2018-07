Proyecto de ley busca asegurar cuota femenina para festivales con fondos públicos

, por ejemplo, de un total de 26 espectáculos, seis de ellos tuvieron mujeres en escena. En el de ese mismo año, de los más de 85 músicos que participaron en el total de los 16 shows, tres eran mujeres. En el 2017 se presentaron siete bandas, en ninguna de ellas había mujeres. Las grillas de los últimos acontecimientos masivos con incidencia estatal señalan que la presencia de bandas emergentes y locales consagradas es notoria, no así la presencia femenina. En la edición 2017 del Montevideo Rockpor ejemplo, de un total de 26 espectáculos, seis de ellos tuvieron mujeres en escena. En el Antel Festde ese mismo año, de los más de 85 músicos que participaron en el total de los 16 shows, tres eran mujeres. En el Durazno Rock2017 se presentaron siete bandas, en ninguna de ellas había mujeres.





El proyecto de ley –que ingresó recientemente al Parlamento– propone que de los espectáculos musicales con incidencia de organismos del Estado, al menos un 50% del dinero invertido sea dirigido a la contratación de artistas nacionales. Dentro de esa participación, al menos un 30% tendría que involucrar a artistas mujeres, un 30% a artistas emergentes y un 30% a artistas locales (bandas o músicos consagrados que facturan más de 26 mil Unidades Indexadas por su labor artística anualmente).



Manuela Mutti, diputada del MPP, explicó que esta iniciativa se trabaja desde 2016 cuando, junto a un grupo de mujeres artistas entre las que estaban Mónica Navarro y Erika Büsch, surgió la preocupación en torno al poco espacio que sentían tener en los escenarios. "Hay un montón de mujeres que son tremendas artistas que te dicen 'bueno, yo hasta que no canté con determinada persona, nadie me visualizaba, cuando yo ya llevaba años cantando'".





Entre los datos proporcionados por Mutti a El Observador se señala que: "Durante el 2016, en los Festivales de: Durazno, Treinta y Tres, Lavalleja, Patria Gaucha, Semana de la Cerveza, Fiesta del Mate, Feria de la Música, Antel Fest, Música de la Tierra y Abrazo Solís Grande; 249 artistas realizaron sus espectáculos. De esos 249, solo 16 eran mujeres, un 6,4%".





Pero además de buscar la promoción de las mujeres artistas, aclaró la diputada, la propuesta también busca fomentar la participación de las bandas emergentes; garantizar la protección de los intérpretes nacionales en general y estimularlos; y asegurar que el dinero invertido en este sentido vuelva a la órbita nacional.







Visibilizar mujeres músicas en un momento bisagra

Erika Büsch, compositora y cantante de música popular nacional, remarcó: "Visibilizar lo autóctono es un poco complejo porque estamos en un sistema que hace sentir que lo que es propio o es de un región no tiene tanto valor como lo extranjero. Se trata de democratizar el acceso a la cultura y generar espacios para artistas nacionales en los espectáculos".





"No hay que llevar esta propuesta a un tema de género, es un problema principalmente de identidad como uruguayos, de artistas varones y mujeres que les cuesta mucho llegar a mostrar lo que hacen y dentro de esa falta de visibilidad, a la mujer le cuesta el doble. La lucha es doble para todas en todos los géneros, aunque en algunos ámbitos cuesta un poco más, como en la música folclórica" opinó Büsch. Además contó: "Yo tuve el privilegio de poder estar en casi todos los festivales del interior, pero cuando tocaba con Numa Moraes. Entonces era distinto porque se trataba de un hombre con trayectoria que estaba como apadrinándome. Pero para otras compañeras es más difícil poder acceder y mostrar lo que hacen".

Si bien el proyecto de ley recién ingresó al Parlamento y aún no fue discutido en la Comisión de Educación y Cultura , Mutti expresó: "Estamos tendiendo puentes y conversando con otros partidos políticos que, creemos, estarían dispuestos a apoyarlo. La idea es que este proyecto abrace y trascienda a todos los partidos".





La cantante y compositora uruguaya Alfonsina, enmarcó este proyecto en el concepto "Pasado, presente y futuro". "Históricamente se ha desestimulado el trabajo de las artistas mujeres, por lo que en este momento bisagra, esa visibilización me parece importante para que ellas se sientan lo suficientemente motivadas para generar trabajos buenos que merezcan estar en grandes escenarios", aseguró. Y continuó: "Luego lo que quiero ver es excelencia de parte de las artistas. Y eso a futuro, se va a traducir en una cuota natural y no en un porcentaje dado por nadie".





La vara de los productores busca calidad y convocatoria

Claudio Picerno, encargado de la producción de grandes eventos como la Semana de la Cerveza en Paysandú, el Pilsen Rock de Durazno y el Antel Fest, dijo a El Observador que "como concepto está perfecto" haciendo referencia a lo que el proyecto propone y agregó que desde su productora siempre se busca que el espectro de artistas nacionales sea amplio y que estén incluidas las mujeres.





De todas maneras, Picerno discrepó con la posible existencia de una ley que establezca porcentajes, por ejemplo, en la participación de las mujeres. Según él, se debe evaluar la calidad de los artistas y no su condición de género. "Estar en un festival porque sos mujer y no porque tenés calidad, es discriminatorio. Yo si fuera mujer me sentiría mal de saber que voy a estar en determinado lugar porque la ley dice que tengo que estar", asentó.





Mutti aclaró que el proyecto no se mete con lo que el productor privado decida programas sino que apunta al capital invertido por el Estado.





Para clarificar, la diputada ejemplificó lo siguiente: "Un festival va a gastar US$ 200.000 en caches artísticos. El Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, aporta US$ 100.000. Este proyecto de ley pretende incidir en, al menos, el 50% de ese aporte estatal. O sea que hablamos de US$ 50.000, la mitad de lo aportado por el Estado y la cuarta parte del total gastado en caches artísticos. De esos US$ 50.000, el 30% para artistas mujeres, 30% para artistas emergentes y 30% para artistas locales. Aproximadamente US$ 15.000 para cada grupo".

"Desgraciadamente, no hay tantas artistas mujeres que sean convocantes a nivel ultra masivo como se necesita estas situaciones", dijo Federico Roquero.

Consultado al respecto, Federico Roquero –uno de los responsables de la productora A Chicken que, entre otros grandes shows, produjo el Montevideo Rock y MontevideoTropical del año pasado– explicó, "cada vez que Antel o la Intendencia de Montevideo (IM) –no así la de Durazno porque en el Durazno Rock no vi a ninguna mujer– piden que haya participación de mujeres. Sobre todo la IM profundiza en ese aspecto. No sé si es tan necesaria esa ley. Yo veo que la participación está. Mónica Navarro, por ejemplo, cantó con Enlaces y abrió el Montevideo Rock. El otro día la vi en la tele y estuvo genial".





Según Roquero otro aspecto importante a la hora de elegir artistas para eventos grandes es la popularidad que estos presentan. "No se pueden hacer a las cosas a la fuerza porque, desgraciadamente, no hay tantas artistas mujeres que sean convocantes a nivel ultra masivo como se necesita estas situaciones".





Por otro lado el productor musical indicó que los cambios se van "dando por capas" y destacó "ahora por suerte se está viendo un buen momento en el hip-hop y el trap y donde hay un montón de mujeres participando".





En referencia al Montevideo Rocky Montevideo Tropical de este año, Christian Di Candia, prosecretario general de la IM, adelantó a El Observador que este año la participación de mujeres "va a estar arriba del 30% seguro". "En el pliego de condiciones que lanzamos para que se presenten las productoras señalamos que se van a valorizar las propuestas que intenten alcanzar la paridad de género", contó. Además agregó que "en el Montevideo Tango la parte artística la organizó nuestro Departamento de Cultura por lo que seguro va a haber mucho más que un 30%, diría que casi vamos a llegar a la paridad".





