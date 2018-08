Pruebas PISA se realizarán pese a reclamo del sindicato docente, afirman las autoridades

Robert Silva, el consejero del Codicen elegido por los docentes, aseguró aque la medida es conflictiva y preocupa. Vulnera los derechos, dijo, y, según su opinión, trata de imponer una forma de ver las cosas diferente al compromiso que Uruguay decidió asumir desde 2003, cuando se implementó la primera prueba PISA en el país. "Acuden a argumentos falaces: plantean la situación desde la confrontación mercantilista y privatizadora. Como si el capitalismo quisiera intervenir la educación . Yo no lo veo así, ni tampoco lo comparte el gobierno del Frente Amplio, ni el de Lula da Silva en Brasil", puntualizó el consejero y enfatizó que, por sobre todo, esta medida desconoce la autoridad. "El Codicen ya ha decidido que se deben cumplir todos los protocolos vinculados a las pruebas PISA, no pueden ignorar esta determinación", apuntó Silva a título personal, dado que hasta ahora el Codicen no se ha reunido a evaluar este tema.