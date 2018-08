Puerto Camacho: el "colador VIP" de Carmelo elegido por el financista de la corrupción K

El exclusivo puerto Camacho, lindero al barrio privado de El Faro, en Carmelo, fue el lugar elegido por Ernesto Clarens, el financista argentino acusado de ser responsable de mover US$ 200 millones de la corrupción K fuera de Argentina, para atracar los barcos privados con los que cruzó las 90 veces que viajó a Uruguay. Este lugar, que fue definido por el periodista argentino Luis Majul en declaraciones a Telenoche como un "colador VIP ", volvió a poner a Carmelo como un punto vulnerable en los controles aduaneros.

El Secretario General de la Asociación de Funcionarios de Aduanas , Basilio Pintos, dijo a El Observador que los funcionarios "no están a la orden" todo el día esperando si llega alguna embarcación, sino que se dirigen al punto de control solo si la prefectura avisa. Si la prefectura no ve el barco, entonces los funcionarios no se enteran y los controles no se hacen.