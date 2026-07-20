¿Qué hacer con tu dinero hoy? Expertos explican por qué ahorrar ya no alcanza y cómo empezar a invertir

En un contexto marcado por cambios económicos, nuevas herramientas digitales y una mayor incertidumbre financiera, aprender a administrar el dinero se volvió un desafío central para las personas. El quinto episodio de Liderando Transformaciones, el ciclo de la Escuela de Negocios de la Universidad ORT Uruguay junto a El Observador, puso el foco en una pregunta cada vez más frecuente: ¿qué hacer con los ahorros para que realmente generen valor?

La economista y MBA especialista en negocios e inversiones, directora de Antel y catedrática de planes de negocio de la Universidad ORT Uruguay, Laura Raffo , junto al contador y coordinador académico de los posgrados en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad ORT Uruguay, Mauro Aliskevich , analizaron la relación de los uruguayos con el dinero, los desafíos de la educación financiera y la importancia de tomar decisiones de inversión con información.

Para Raffo, uno de los principales desafíos en Uruguay es avanzar en una mayor alfabetización financiera . Según indicó, durante años la sociedad incorporó conocimientos vinculados a la tecnología, pero todavía existe una brecha respecto a conceptos básicos como elaborar un presupuesto, ahorrar, invertir o comprender el funcionamiento de un crédito y las tasas de interés.

“Está bueno que se hable más del dinero, que se hable más de la planificación financiera, no solo en la casa de cada uno, sino en la educación” , sostuvo la especialista.

Durante el episodio, los expertos destacaron que la relación con el dinero no depende únicamente de los ingresos, sino también de experiencias personales, aprendizajes familiares y emociones.

Del ahorro a la inversión: el desafío de hacer crecer el dinero

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la diferencia entre ahorrar e invertir. Raffo explicó que en Uruguay existe una fuerte cultura del ahorro, pero muchas veces esos fondos permanecen inmóviles en cuentas bancarias o se convierten únicamente en dólares como mecanismo de protección.

“Pasar tu dinero de pesos a dólares no es invertir, es simplemente cambiarlo de moneda”, afirmó. Según la especialista, el desafío está en entender cómo utilizar esos ahorros para multiplicarlos a través de distintas alternativas de inversión, siempre teniendo en cuenta el perfil y los objetivos de cada persona.

En esa línea, Aliskevich remarcó que ahorrar es necesario para poder invertir, pero que mantener el dinero sin movimiento puede implicar una pérdida de valor con el paso del tiempo. “Hay una gran diferencia entre ahorrar e invertir. Es importante ahorrar, pero también es muy importante invertir ese ahorro”, dijo.

El contador destacó además el rol del interés compuesto, un mecanismo que permite que los rendimientos generados por una inversión continúen generando nuevos ingresos con el paso del tiempo. En este sentido, remarcó que comenzar temprano puede ser más determinante que el monto inicial destinado a invertir.

El miedo a invertir y la importancia de informarse

Los especialistas coincidieron en que uno de los principales obstáculos para invertir es el miedo, asociado principalmente al desconocimiento. Raffo explicó que muchas personas sienten temor porque no tienen claro cómo funcionan las inversiones, cuáles son los riesgos o qué opciones existen.

“Para perder el miedo hay que informarse”, mencionó, y recomendó buscar asesoramiento profesional antes de tomar decisiones financieras. También advirtió sobre la importancia de verificar que las plataformas, aplicaciones o intermediarios utilizados para invertir tengan respaldo institucional y estén registrados ante los organismos correspondientes.

Aliskevich agregó que el acceso actual a la inversión es mucho más sencillo gracias a la tecnología, pero que esa facilidad también implica nuevos riesgos. “Ahora agarrás un teléfono e invertís. El tema es en qué”, dijo, al remarcar la necesidad de distinguir entre información confiable y promesas de ganancias rápidas.

El perfil de cada inversor y la importancia de diversificar

Los especialistas destacaron que no existe una única estrategia válida para todos. Cada persona debe definir sus objetivos, su tolerancia al riesgo y el momento de vida en el que se encuentra antes de elegir dónde colocar su dinero.

“Si vas a querer un retorno muy alto, seguro atrás hay un riesgo bastante más alto”, comentó Aliskevich, quien señaló que la diversificación es una herramienta fundamental para construir una estrategia equilibrada.

En ese sentido, Raffo declaró que no es lo mismo ahorrar para comprar una vivienda, viajar, generar un fondo para emergencias o construir un respaldo para la jubilación. Cada objetivo requiere una planificación diferente y una combinación distinta entre liquidez, ahorro e inversión.

Planificar antes de invertir

Antes de dar el paso hacia una inversión, ambos especialistas destacaron la importancia de ordenar las finanzas personales. Elaborar un presupuesto permite identificar gastos, anticipar imprevistos y determinar cuánto dinero puede destinarse al ahorro.

Raffo explicó que muchas veces las personas conocen sus gastos principales, pero al ponerlos por escrito aparecen pequeños consumos que afectan la capacidad de ahorro. Por eso, recomendó construir primero un fondo de emergencia que permita afrontar situaciones inesperadas antes de asumir mayores riesgos.

Para Aliskevich, una estrategia más efectiva consiste en separar una parte de los ingresos destinada al ahorro antes de comenzar a gastar, en lugar de esperar a ver qué dinero queda disponible al final del mes.

El episodio concluyó con una idea compartida por ambos especialistas: invertir no se trata de buscar resultados rápidos, sino de construir una relación más consciente con el dinero, basada en información, planificación y objetivos claros.