Qué hay dentro del Policlínico 360, el nuevo espacio del Círculo Católico que está dando que hablar

El Círculo Católico inauguró el Policlínico 360, un moderno centro de salud de 4.500 metros cuadrados ubicado junto al Sanatorio Juan Pablo, que busca marcar un nuevo estándar en la atención médica en Uruguay.

El acto contó con la presencia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , autoridades de la institución y socios.

El proyecto responde a la visión de ofrecer una atención “360”, que integre calidad médica, accesibilidad, innovación y un modelo de medicina humanizada al servicio de los usuarios.

Un concepto diferente de policlínico

En diálogo con El Observador, la asesora y coordinadora general del Círculo Católico, Cecilia López, explicó que el nuevo espacio está pensado para reunir en un mismo lugar todos los servicios que los socios necesitan al momento de atenderse:

Lo que estamos inaugurando es un nuevo concepto de policlínico. Queremos brindar toda la atención que requiere el socio o la socia, pero también generar un entorno que transmita confort y bienestar, a pesar de que la persona venga con un problema de salud

El edificio fue diseñado con un concepto abierto, abundante luz natural, espacios verdes y comodidades como estacionamiento para autos, motos y bicicletas. Además, contará con todas las especialidades médicas y quirúrgicas, farmacia, co-work, cafetería y un espacio adolescente, lo que lo convierte en un centro integral de servicios.

Un proyecto que nace de la confianza de los socios

López destacó que este logro fue posible gracias a la confianza de los afiliados:

Lo primero es agradecer, porque esto se puede hacer porque los socios confían en la institución. Queremos que vengan, que lo conozcan, y que lo sientan como propio. La idea es que el socio diga: 'esto es mío, me siento en familia y acá resuelven mis problemas'

El Policlínico 360 entrará en pleno funcionamiento en octubre, y promete convertirse en un espacio de referencia para el cuidado de la salud, combinando atención integral con una infraestructura moderna y pensada para el bienestar de las personas.