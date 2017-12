¿Qué pasará con el magnate de medios Rupert Murdoch y sus herederos?

New York Times News Service

Durante un tiempo, Rupert Murdoch pareció invencible. Primero, el magnate surgió relativamente ileso del escándalo de hackeo de teléfonos celulares en 2011 en el que estuvieron involucrados sus tabloides británicos que amenazó con volcar su imperio. Entonces, instaló a sus hijos, Lachlan y James, en puestos de liderazgo en 21st Century Fox. Además, el año pasado, Murdoch, que se divorció tres veces, se casó con Jerry Hall, una antigua supermodelo que es 25 años más joven que él.

Sin embargo, incluso Murdoch, quien se hizo multimillonario por sí mismo y cuya gama de activos en los medios ejerce una enorme influencia política en tres continentes, no se ajustó a Silicon Valley.

Como el rey Lear cuando se enfrenta a la mortalidad, Murdoch, de 86 años, se está preparando para dividir toda una vida de botines. Y mientras actúa para vender grandes secciones de su negocio de medios y entretenimiento, también está sembrando dudas respecto de su línea de sucesión y poniendo a prueba los lazos que unen el feudo familiar.

The Walt Disney Co. anunció semanas atrás que había llegado a un acuerdo para adquirir gran parte de 21st Century Fox Inc., la empresa propiedad de Murdoch que incluye el histórico estudio de cine y televisión, canales de cable como FX y National Geographic, 22 canales regionales de cable dedicados a los deportes y el 39% de las acciones del servicio británico de televisión de paga Sky.