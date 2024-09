¿Qué peso tiene el exceso en nuestra salud?

Vivimos bajo presión. Aspiramos a alcanzar todas nuestras metas, sobre laborales y económicas, de manera cada vez más eficiente. Es decir, conseguir todos nuestros objetivos en el menor tiempo posible. Cueste lo que cueste. Y en el mientras tanto, no nos damos cuenta que dejamos relegado nuestro autocuidado. Nuestra salud. Solo nos acordamos cuando esta ya no está. Tarde. No nos priorizamos. Nos creemos super poderosos. “Nada nos va a pasar, somos jóvenes”. “Las personas grandes son las que enferman”.

¿Qué consecuencias? Las famosas ECNT. Siglas que significan: enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades que no se contagian/transmiten de persona a persona. Enfermedades que se van gestando a lo largo de la vida. Y están muy asociadas al entorno en donde vivimos y a nuestros hábitos. Hábitos no del todo buenos, precisamente. Hábitos que nos alejan de la salud. Tales como: llevar una alimentación de mala calidad con exceso de calorías, exceso de ultra procesados, exceso de carbohidratos y de grasas “malas”, tomar poca agua, fumar, consumir alcohol en exceso, descansar poco y mal, no realizar ejercicio, ni hacer actividades que nos ayuden a combatir el estrés…En síntesis: Hay mucho de “lo malo” y poco de “lo bueno”.

Escalemos en el ranking. Poco a poco, desplacemos los vicios. El podio tiene que estar ocupado por alimentación variada-equilibrada/buena hidratación, ejercicio regular y descanso acorde.

¿Pero qué pasa cuando una ECNT ya está instalada? Hablemos de una de ellas. El exceso de peso. Las cifras tanto de sobrepeso como de obesidad trepan y trepan año a año de manera escalofriante. De 10 personas, 6 tienen algún grado de exceso de peso (y para ser precisos: alcanza el 65% de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Trasmisibles). Sí, son cifras reales. Y la obesidad además de ser considerada una enfermedad, una de las ECNT, es además un factor de riesgo junto al sobrepeso, para otras tantas enfermedades crónicas no transmisibles: enfermedades cardiovasculares (presión arterial alta, infartos, accidentes cerebrovasculares), diabetes, insulinorresistencia o pre-diabetes, colesterol y triglicéridos altos y para distintos tipos de cáncer, infertilidad, apneas de sueño, artrosis, reflujo gastroesofágico…y la lista sigue. Además, quienes padecen obesidad, viven 10 años menos que la población normopeso y presentan un deterioro significativo en su calidad de vida.

Y más preocupante aun: el exceso de peso no está limitado a la población adulta. De acuerdo a datos aportados por el MSP la prevalencia de sobrepeso y obesidad alcanza al 40% de los niños de 4 a 11 años según la evaluación del Programa de Alimentación Escolar de 2019. En los adolescentes la prevalencia es de 36%. ¿Por qué preocupante? Porque un niño con obesidad tiene altísimas chances de ser un adulto con obesidad y de tener mínimo una o dos más ECNT.

La obesidad es una enfermedad crónica, progresiva y multifactorial: participan en su origen factores genéticos, neuroendócrinos, de mala adaptación metabólica y socio-culturales. Sin embargo, ha sido demostrado que uno de los factores más importantes, sino el más importante que predispone el exceso de peso es el entorno. Y, ¿qué entendemos por entorno? Es nuestro hábitat, nuestras costumbres familiares, culturales. Las personas que forman parte de todo ello. ¿No se le vienen a la cabeza este tipo de frases al parecer “inofensivas” ?: En nuestra familia en primera instancia: “Hasta que no se terminan el plato, nadie se levanta de la mesa”, “Si te portas bien te compro un chocolate”; con nuestros compañeros de trabajo “Como no te vas a comer otra porción de torta que traje por mi cumpleaños”; con nuestros amigos: “Te trajiste una manzana, jajaja, ¿te estas cuidando?” “Como vas a tomar agua, tomate una cerveza, o al menos una gaseosa”.

Y se le ha dado un nombre a aquel entorno que promueve la obesidad: nada más y nada menos que…taran taran: Con Uds el Entorno Obesogénico.

¿Qué hacemos con todo esto? ¿Nos frustramos? No. Actuamos. ¿Cómo?

Primero es importante separar las estrategias de acción en dos grandes grupos:

Promoción/Prevención:

Son herramientas para mantener la salud y el bienestar general, y evitar enfermar. Actuamos antes. Nos anticipamos. Desde lo macro: Podemos hacer campañas de comunicación para poder informar, crear programas de educación alimentaria y nutricional en escuelas. Dentro de este apartado podemos encontrar la ley del etiquetado frontal (las de los sellos/octógonos) utilizada para concientizar a la población acerca de la importancia de conocer que alimentos elegimos y cuales son más convenientes consumir regularmente. Desde lo micro: Si soy un padre con exceso de peso trato de crear un hogar en donde se pongan en práctica hábitos saludables, para que mis hijos eviten tener la misma enfermedad que yo. Y si soy un padre sin exceso de peso, crearlo de todas maneras, fomentar la salud y ser un ejemplo. No desde lo que digo, sino desde lo que hago.

Tratamiento:

Así como las causas son múltiples, los tratamientos también. Empecemos por lo básico. Y esto es ordenar el tema alimentario. ¿Hacer una dieta? Nunca. Las dietas tienen una connotación negativa, cortoplacista y restrictiva. En otras palabras “hago el esfuerzo, no como nada por un par de semanas y logro resultados pero que no van a perdurar en el tiempo”. El camino es más arduo. Tiene sus curvas, contracurvas, subidas y bajadas. Necesitamos de un enfoque en el cual la persona sepa que lo que queremos es un cambio de raíz, y que por ello necesitamos tiempo. Cambiar ciertos hábitos que no nos están llevando en la dirección correcta. Y para esto necesitamos al menos 2 o 3 meses. Es algo fisiológico. Requiere de nuevas conexiones neuronales para erradicar viejos y conocidos hábitos, que me venían acompañando desde siempre (no importa desde cuándo, siempre se pueden cambiar), y crear nuevos y saludables hábitos alimentarios.

Comer saludable no es estar dieta. No son sinónimos. Los especialistas no utilizamos la palabra saludable para encubrir una tormenta de restricciones violenta. No pan, no papa, no pasta……la cascada de los NO. De ninguna manera.

Alimentarnos de manera saludable es establecer un orden, una planificación. Tratar de hacer entre 3 o 4 comidas al día, evitar salteos - atracones por haber salteado, distribuir en un plato todos los grupos de alimentos que se aconsejan: vegetales, carbohidratos, carnes/huevos, aceites vegetales… No hay que sacar nada. Solo aumentar la proporción de algunos (vegetales/frutas) y bajar la proporción de otros (carbohidratos/carnes). Dejando para ocasiones especiales alimentos que me van a brindar solo grasas/azúcares. En un cumpleaños, una salida, un evento comamos tranquilos y “sin culpa” una porción de torta, un sándwich o unas papas fritas. Siempre cuidando la porción. No existe el prohibido ni el permitido. No es blanco o negro. ¡Es gris!

Además de “arreglar” el tema alimentario es preciso ponernos en movimiento. Proponernos un plan de activación progresiva en donde prioricemos primero la frecuencia, luego el tiempo de duración del ejercicio y por último la intensidad.

El sueño, un buen descanso nocturno, es clave, así como también dejar ciertos vicios como el alcohol (toxico que además es fuente de calorías vacías…no nos aporta nutrientes, solo energía) y el cigarrillo. Y un buen acompañamiento psicológico para trabajar conductas.

La buena noticia es que disponemos de aliados para sobrellevar este cambio. Y a las personas con exceso de peso, les allana el camino. Se los hace más fácil. Les da un empujón para empezar seguir. Y esto, seamos sinceros ¡nunca viene mal! Estos aliados son los suplementos alimentarios. Existe uno en particular llamado faseolamina estandarizada (el ingrediente activo del SATIAL ®). Se trata de un extracto del poroto blanco (Phaseolus Vulgaris) que actúa bloqueando la absorción de carbohidratos provenientes del almidón.

Vayamos por partes: ¿Qué es el almidón? Es nada más y nada menos que el carbohidrato principal de: papas, boniatos, harinas (panificados, bollería, pastas, pizzas), arroz y legumbres. Alimentos que representan un gran porcentaje de nuestra alimentación diaria (más del 50%). Y que siempre formaron parte del grupo de los alimentos prohibidos, porque “engordan”. ¡Desmitifiquemos esto por favor! Los carbohidratos deben estar presentes en la distribución normal de un plato saludable. Son fuente de energía, de fibra y de ciertas vitaminas. La cuestión siempre son las proporciones y las porciones. Y volviendo al mecanismo de acción de la faseolamina estandarizada, ¿qué significa que bloquee la absorción de estos carbohidratos? El almidón es una molécula grande y debe ser digerida para poder ser luego asimilada. En este proceso interviene una enzima, la alfa amilasa. Esta normalmente “corta” la molécula del almidón en moléculas más chicas (llamadas glucosas) que son fácilmente absorbibles. Y de esta manera ingresa energía al organismo, o lo que es lo mismo: calorías (su unidad de medida). La faseolamina estandarizada bloquea o inhibe parcial y reversiblemente esta enzima y de esa manera ayuda a disminuir drásticamente la entrada de glucosas, y por ende el ingreso de calorías disminuye.

Entonces, la faseolamina estandarizada disminuye la absorción de glucosas y de esa manera se reduce el aporte de calorías provenientes de un alimento rico en almidones. Esto representa una gran ventaja para las personas que tienen que descender de peso, pero también para aquellas que tienen algún tipo de alteración en el metabolismo de la glucosa (diabetes, pre diabetes, insulinorresistencia) ya que, al asimilar menos glucosas de un alimento, mejora su índice glucémico.

Si bien no van a ser tema de este artículo es importante mencionar que existen otras estrategias terapéuticas, como lo es la psicoterapia y los tratamientos farmacológicos.

Tengamos en cuenta que no existe ningún tratamiento mágico para combatir el exceso de peso. No lo crean. No existe. El cambio gradual y progresivo de hábitos es clave. Tanto alimentarios, de ejercicio, de descanso, de conductas. Y se pueden sumar aliados. Desde los suplementos alimentarios hasta los medicamentos (estos últimos siempre prescriptos por un médico).

Todas las estrategias unidas y trabajando en conjunto pueden llevar a las personas con exceso de peso a buen puerto. Pero calma. Lleva tiempo.