Récord de exportación de vino envasado se situó en 4,6 millones de litros

Destacada presencia del Tannat

A la espera de una buena vendimia

Las cifras

32% Crecimiento. El incremento en el volumen de vino envasado que se exportó durante 2017 en relación con lo colocado en 2016.

Según las estimaciones que realizó el Instituto Nacional de Vitivinicultura Inavi ), las exportaciones uruguayas de vino envasado significaron este año un récord, al alcanzar los 4,6 millones de litros, superando con holgura el mayor registro previo, los 3,4 millones de litros que se exportaron durante 2007.José Lez, enólogo y presidente del Inavi, destacó a El Observador que este logro se enmarca en el último plan estratégico diseñado y puesto en marcha por el instituto en el que accionan representantes del sector público y privado, plan que prioriza la promoción de la actividad exportadora con énfasis en la comercialización de vino con valor agregado."Uruguay sigue reafirmando su modelo de producción de alta calidad, lo cual es reconocido ya no solo por los muchos premios que distintos vinos logran en concursos internacionales de vanguardia, también ahora se está logrando el reconocimiento fundamental que significa un incremento de las colocaciones en distintos países", añadió.Otro aspecto positivo, indicó Lez, es que "en la región Uruguay sigue liderando teniendo en cuenta los precios que obtiene por sus vinos en el conjunto de los mercados externos", superando lo que consiguen Argentina, Brasil y Chile.Comparando las colocaciones de este año con las de 2016, habrá un crecimiento del 70% en volumen, incremento que limitado al segmento del vino envasado es del 32%.Más allá del progreso en el volumen, es especialmente positivo el que se verificó en los ingresos de divisas, del orden del 48%.En tanto, durante este año, Brasil, Estados Unidos y México fueron los principales mercados para el vino envasado uruguayo."El mundo, en este rubro, va hacia un escenario donde tiene prioridad la calidad, sobre todo en los vinos tintos, que es donde está la mayor demanda", reflexionó.Otro aspecto que genera especial satisfacción, expresó, es la participación relevante en el total de vino envasado exportado de productos de la variedad Tannat, la cepa emblemática del país."Si todo sigue bien, tal como lo hemos planificado, no estamos muy lejos de uno de los objetivos propuestos, llegar a los 10 millones de botellas de vino fino uruguayo descorchadas" en el exterior, considerando que esos 4,6 millones de litros involucran a unos 6,2 millones de botellas.En relación con la exportación de vino a granel, que obviamente hace su aporte para que la cadena vitivinícola accione de buena manera, Lez señaló que de los 300 mil litros exportados en 2016 se pasó a 1,5 millones de litros exportadores en 2017, en lo que no se tiene en cuenta diciembre, cuyos datos están en proceso.Lez puso énfasis en señalar que pese a que el sector vitivinícola tiene sus dificultades, sus desafíos, como sucede en otros rubros de la producción nacional, todo esto demuestra que hay conocimiento en los productores y bodegueros, que se dispone de un buen producto, que hay buenas capacidades empresariales y también para la exportación."Si el clima nos acompaña, hay buenas perspectivas para la próxima vendimia", destacó el enólogo José Lez.En ese marco, indicó que "la idea es lograr una producción de un volumen similar a lo que se consiguió durante la vendimia pasada, estamos hablando de unos 96 millones a 98 millones de kilos de uva".En relación con la calidad, todo va a depender de cómo se comporte el estado del tiempo durante enero, febrero y marzo.Si bien puede ser adverso en otros rubros de la producción, en el caso de la viticultura un escenario de días calurosos –básicamente secos– y con noches durante las cuales la temperatura descienda lo más posible es ideal para un adecuado desarrollo productivo.