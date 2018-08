Rodrigo Blás pidió licencia al Partido Nacional mientras su caso es analizado por la Comisión de Ética

El edil de Maldonado, Rodrigo Blás, pidió licencia al Partido Nacional luego de que se hiciera público que hizo uso indebido de su inmobiliaria –Blás Propiedades– para evadir parte de los impuestos que correspondían a la venta de terrenos de la empresa de la que él mismo es apoderado, Javipark SA, por lo que la DGI lo obligó a pagar US$ 1,9 millones por evadir unos US$ 500 mil de IVA e Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).



Blás se reunió este jueves con la presidenta del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, para entregarle la carta en la que solicitaba la licencia “para encarar con libertad su defensa sin interferir con la vida del Partido Nacional”, según indicó el partido en un comunicado.

El Directorio oficializó en la sesión de este lunes que el caso pase a la Comisión de Ética y recibió una carta del edil nacionalista en la que pedía, precisamente, que su caso sea analizado. Esa carta fue remitida al organismo de forma urgente y este jueves, luego de ser recibido por Argimón, Blás se reunió con los integrantes del comité.

La licencia pedida y aceptada por Argimón es para su rol dentro del partido –Blás era hasta hoy el presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional en Maldonado- pero no para su rol como edil, para el que Argimón destacó que “no corresponde en principio un pronunciamiento del directorio mientras actúa la comisión de ética”.

En la carta que Blás entregó al directorio el lunes, el edil afirmó que "en las actuaciones de la DGI no ha estado ajeno el interés político de algunos actores", lo que entiende lo perjudicó a él y al Partido Nacional "de una forma no deseada". "A mis 48 años y con 35 de militancia partidaria lejos estoy de querer ocasionar a mi querido Partido Nacional perjuicio alguno. He dedicado mi vida a defenderlo sin fatigas ni renunciamientos como lo seguiré haciendo", escribió.

El Observador. Respecto a qué medidas se pueden llegar a tomar, Argimón sostuvo que se decidirá a partir del informe por lo que no se llevará a cabo ninguna medida hasta la evaluación. Blas, que el es principal dirigente del líder Luis Lacalle Pou en el departamento fernandino, presentó un recurso contra la multa. Pero más allá de esa acción, Lacalle Pou indicó que el caso "debe ir a la comisión de ética del partido". "Ya lo hablé con la presidenta y con él", dijo Lacalle Pou a. Respecto a qué medidas se pueden llegar a tomar, Argimón sostuvo que se decidirá a partir del informe por lo que no se llevará a cabo ninguna medida hasta la evaluación.

En la resolución emitida el 6 de julio por la Dirección de Rentas, se responsabiliza a Blas "por el IRAE e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación", según publicó el semanario Brecha el viernes 17.

A su vez, la DGI sancionó al empresario por una maniobra junto a su esposa; al escribano José Luis Robatto, miembro Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle; Darwin Correa, edil nacionalista; y dos escribanas que son funcionarias municipales.

