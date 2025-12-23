RT International Institute cumple su primer año con resultados destacados en radioterapia de alta precisión

RT International Institute es un centro de Radioterapia de Alta Precisión que cumple su primer año de funcionamiento con resultados destacados en el tratamiento de pacientes oncológicos. En este período, los tratamientos realizados han mostrado altos niveles de control de las lesiones tratadas , junto con una muy buena tolerancia y mínimos o nulos efectos secundarios asociados a la radioterapia.

Estos resultados se explican por una combinación de tecnología de vanguardia , investigación aplicada, un modelo de atención humana y la inigualable capacidad profesional de su equipo. Los tratamientos se realizan con un Acelerador Lineal Varian EDGE , una tecnología especialmente diseñada para radiocirugía de alta precisión , que permite abordar las lesiones con extrema exactitud.

El centro cuenta con expertise en radiocirugía , así como en el tratamiento del cáncer de próstata y de mama . En este camino, RT International Institute ha recibido la visita de referentes internacionales, con quienes se han evaluado tratamientos en conjunto en estas patologías.

Además, integrantes del equipo han presentado trabajos científicos —en particular vinculados a inteligencia artificial aplicada a la radioterapia — en algunos de los congresos internacionales más relevantes del mundo, como ASTRO, ESTRO y San Antonio , y han realizado entrenamientos de precisión en distintos centros especializados fuera del país.

RT International Institute fue inaugurado el 17 de diciembre de 2024 y funciona bajo la dirección de Aldo Quarneti. Desde su concepción, el centro propone una experiencia diferente: los pacientes no ingresan a una clínica tradicional, sino a un espacio pensado “como una casa”, sin cartelería ni frialdad hospitalaria, donde el acompañamiento cercano forma parte del proceso de cuidado.

En pocos meses, el instituto superó todas las proyecciones iniciales. Hoy, ya no son solo los uruguayos quienes viajan al exterior en busca de este tipo de tratamientos, sino que instituciones de Brasil y Estados Unidos derivan pacientes a Montevideo. “Nos sorprendió la velocidad del reconocimiento”, señala Quarneti.

1 Prof. Dr. Aldo Quarneti

Como parte de su crecimiento, el instituto amplió su equipo con físicos médicos extranjeros, de vasta experiencia internacional y trayectoria docente, fortaleciendo aún más su perfil profesional. El acelerador lineal Varian EDGE, junto con sistemas de planificación potenciados por inteligencia artificial, permite tratamientos de extrema precisión y mínima toxicidad.

Los primeros resultados han sido especialmente positivos en el tratamiento de patologías de mama, sistema nervioso y hemato-oncología, con excelente tolerancia y control. Un capítulo destacado ha sido el tratamiento de lesiones a nivel de la próstata, con casi ausencia de efectos secundarios, elevado control de la enfermedad y descensos de PSA muy superiores a lo esperado. Muchos pacientes relatan que “es como si no hubieran recibido tratamiento”.

Además de su tarea asistencial, RT International Institute impulsa activamente la formación profesional y la investigación, en articulación con instituciones nacionales e internacionales, consolidando una propuesta que integra tecnología, ciencia y humanidad.

