Rusia llama a elecciones pero inhabilita a principal opositor

Abstención

Indiferencia

Enérgica condena de la Unión Europea

Fuente: Agencias

El Kremlin defendió este martes la "legitimidad de la elección" presidencial de marzo de 2018 a pesar del llamado a boicotear los comicios del dirigente opositor Alexei Navalny, inhabilitado a presentarse.La Comisión Electoral rusa había rechazado este lunes la candidatura del carismático jurista de 41 años, promotor de investigaciones sobre la corrupción de la élite rusa, que decretó tras la decisión una "huelga de voto".La comisión rechazó su candidatura debido a la condena de Navalny por malversación, lo que el implicado denunció como una causa "fabricada"."El hecho de que no participe en virtud de la ley una persona que desea ser candidata no puede afectar de ninguna manera la legitimidad de la elección", declaró a la prensa el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov.Más de una veintena de candidatos declararon querer presentarse en las elecciones presidenciales del 18 de marzo.La Comisión Electoral admitió la postulación del candidato del Partido Comunista o de los nacionalistas del LDPR, así como la de la periodista cercana a la oposición liberal, Ksenia Sobchak.Pero dada la popularidad del presidente Vladimir Putin, en el poder desde hace 18 años, y la ausencia de su principal opositor, que movilizó a miles de jóvenes en las calles los últimos meses, algunos observadores pronostican una abstención elevada que afectaría la legitimidad del resultado.Los expertos estiman que el principal objetivo del Kremlin es movilizar a los electores para celebrar comicios cuyos resultados ya parecen definidos, y limitar los fraudes para evitar manifestaciones como las de 2011-2012 y las críticas de las potencias occidentales y de la oposición "El riesgo de una baja participación es real. No está vinculado a Navalny, sino a la pérdida de interés en las elecciones de cara a un resultado que ya se conoce", explicó la politóloga Ekaterina Schulmann, de la universidad Ranepa.El patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, Cirilo, cercano al Kremlin, llamó este martes a acudir a las urnas el 18 de marzo."Debemos participar absolutamente para dar nuestra contribución a la formación del futuro de nuestro país", declaró, al ser citado por la agencia pública Ria Novosti.El periódico RBK indicaba, a principios de diciembre, que el Kremlin planteó como consigna a los responsables de las regiones que hicieran una fiesta del día de los comicios para atraer a los votantes a los colegios electorales.Aunque persisten problemas como la corrupción, la atención médica de pésima calidad y un nivel de pobreza muy elevado, los sondeos auguran una amplia victoria de Putin, con una popularidad del 80%.Putin, quien llegó en el año 2000 a la presidencia de un país con inestabilidad en el poder y una economía tambaleante, es elogiado por muchos ciudadanos rusos por haber aportado una nueva prosperidad, principalmente gracias a la explotación petrolera, y por haber vuelto a colocar a Rusia en el escenario internacional.El mandatario ruso siempre se ha limitado a presentar a Navalny, de quien no suele ni mencionar el nombre, como una figura marginal y un oportunista.A pesar de la indiferencia de la prensa nacional, los mítines de Navalny consiguieron congregar a miles de personas y el dirigente planea boicotear los comicios."Los llamados al boicot serán analizados minuciosamente para determinar si son conformes a la ley o no", dijo Peskov este martes.La decisión respecto al dirigente opositor era previsible, puesto que esta comisión ya había advertido en varias ocasiones que Navalny no podría presentarse antes de 2028 debido a una condena judicial por desvío de fondos en un caso que se remonta a 2009.Según Schulmann se trata antes que nada para las autoridades de evitar el riesgo de una segunda vuelta entre Putin y Navalny, ya que "el que llega a la segunda vuelta se convierte en la segunda persona más importante en el sistema político, tras el presidente".El opositor, que dispone de una base de fieles simpatizantes y organizó dos importantes manifestaciones este año, acusa al poder de haber montado esta causa para alejarlo de la política."Anunciamos una huelga de voto. Vamos a pedir a todo el mundo que boicotee estas elecciones, no reconoceremos los resultados", dijo el dirigente.En tanto, la Unión Europea denunció la inhabilitación de Navalny, que "plantea serias dudas sobre el pluralismo político" en Rusia.El rechazo de la candidatura del opositor Alexei Navalny, "plantea serias dudas sobre el pluralismo político" en Rusia, afirmó este martes una portavoz de los servicios exteriores de la Unión Europea.La decisión de la comisión electoral rusa "plantea serias dudas sobre el pluralismo político y sobre la perspectiva de unas elecciones democráticas el año que viene", aseguró Maja Kocijancic, en un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior.