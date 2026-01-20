Dólar
Santander Select acompañó el verano con una acción especial para sus clientes

Una acción especial acompañó los planes de verano en el Este, con entrega de regalos y experiencias pensadas para reconocer y agasajar a los clientes durante la temporada

20 de enero 2026 - 13:37hs
portada 1_Santander

Durante el último fin de semana, Santander Select llevó adelante una acción especial pensada para acompañar los planes de verano de sus usuarios, con una entrega de regalos en distintos puntos del Este.

La iniciativa tuvo lugar en espacios de referencia de la zona como Mar de Verdes (Manantiales) y Anushka Elliot (José Ignacio), donde los miembros pudieron retirar su obsequio presentando su tarjeta Santander Select, en un formato cercano y alineado al espíritu de la temporada.

Los regalos, pensados para disfrutar de los días de playa y del verano al aire libre, formaron parte de una propuesta que buscó integrarse de manera natural a los recorridos y hábitos estivales, acompañando momentos de descanso y disfrute.

La acción tendrá una nueva instancia el próximo fin de semana en Dearcos, ubicado en Manantiales, continuando con esta propuesta de cercanía y acompañamiento durante la temporada.

Más allá del obsequio, la iniciativa se concibió como un gesto de reconocimiento hacia los clientes, reforzando el vínculo a través de experiencias y beneficios que se integran de forma natural a su estilo de vida.

