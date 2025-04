La puerta de entrada para mujeres líderes a una formación exclusiva en Londres

Dolores Storace, presidenta del Directorio de Banco Santander en Uruguay, impartió una charla motivacional a las seleccionadas en la que destacó el rol de los líderes para “impactar en los demás y hacer el cambio”. Además, enfatizó: “Las animo a que se rodeen de gente que las impulse, que no tengan miedo a equivocarse y que no pierdan nunca las ganas de seguir aprendiendo. Cuando una mujer se levanta con determinación, pasión y valores firmes, no hay límites para que lo que puede lograr”, concluyó.