Segunda entrega de marihuana ya se agotó en farmacias de Montevideo

La segunda entrega de marihuana que recibieron las farmacias de Montevideo ya se agotó, según un relevamiento que hizo El Observador en los cuatro locales capitalinos. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis Ircca ) repuso el producto en tres empresas luego de que se agotara el miércoles, el mismo día que inició la comercialización regulada.Solo queda cannabis en la farmacia Pitágoras de Malvín, pero no lo pudieron vender ya que el sistema de huellas dactilares está caído. Una funcionaria dijo a El Observador que hay cerca de 100 personas en una fila del lado de afuera, por lo que la droga se agotará una vez que puedan reanudar la venta.En tanto, el Ircca repartió marihuana en la farmacia Tapie de Ciudad Vieja y en la Cáceres de Pocitos. En esos dos locales dijeron a El Observador que pidieron una nueva partida para el lunes, si bien no tienen certeza de que les entreguen.La farmacia Antártida del Centro no recibió marihuana en todo el día, por lo que no pudo reanudar la venta este viernes.