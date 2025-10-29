Seguros SURA y corredores trazan un camino con sinergias conjuntas para llegar a todos los uruguayos

En un mundo donde los riesgos cambian a una velocidad inesperada y la tecnología redefine las relaciones humanas, las aseguradoras y los corredores de seguros tienen un desafío en común: llegar donde todavía no están. Este objetivo no implica solamente ampliar territorios o mercados, sino acercarse más a las personas, entender sus necesidades y acompañarlas con soluciones.

Ese camino no se recorre con esfuerzos independientes y aislados. En el negocio de los seguros, el trabajo conjunto entre compañías y corredores es lo que permite avanzar. “El verdadero valor del asesor es ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones. La tecnología tiene que habilitar eso”, afirmó Juan Pablo Loureiro, presidente de Seguros SURA.

Desde su perspectiva, la clave está en combinar la innovación tecnológica con la cercanía humana, en un vínculo donde cada parte aporta una mirada complementaria.

Para José Luis Urse, presidente de la Cámara Uruguaya de Corredores Profesionales de Seguros (CUAPROSE), ese equilibrio es fundamental. “La tecnología no va a sustituir al corredor. Hoy las personas buscan inmediatez y simplicidad, pero la tecnología viene a complementar, no a reemplazar. Nos permite brindar una mejor atención y estar más cerca del cliente, incluso en la distancia”, comentó.

Por su parte, Esteban Bello, presidente dela Agrupación de Profesionales Asesores en Seguros (APROASE), compartió esta visión. Afirmó que “la tecnología es buena y vino para quedarse, pero los clientes siguen confiando en el asesor por la relación personal. El trato de persona a persona sigue siendo irreemplazable”.

FOTO SURA 2 El trabajo conjunto entre compañías y corredores es lo que permite avanzar, se destacó en la reunión entre Esteban Bello, Juan Pablo Loureiro y José Luis Urse.

Humanizar la tecnología

El impacto de lo digital en el negocio asegurador es innegable, como sucede en cualquier rubro de actividad, pero los tres referentes repiten una misma idea vinculada a la importancia de la humanización de la tecnología.

“La tecnología tiene que habilitar y facilitar, pero no puede deshumanizar. Todos tenemos que aprender a usarla como una herramienta para dedicarle más tiempo a lo importante, que es cómo asesoro mejor”, explicó Loureiro.

Urse coincidió y agregó que la tecnología “nos ayuda a conocer mejor a nuestros clientes, entender sus hábitos y necesidades para ofrecerles productos a medida”. Esa personalización, impulsada por el análisis de datos y el big data, está marcando una nueva etapa en la industria. Un ejemplo es el seguro por kilómetro, lanzado por Seguros SURA, que responde a un cambio de hábito concreto y adaptado a aquellas personas que utilizan menos el auto y buscan pagar solo por el uso real.

Bello advirtió, sin embargo, que junto con las oportunidades surgen nuevos riesgos. “Todos somos vulnerables a los ataques cibernéticos. Me preocupa que tanta tecnología pueda usarse para mal, pero no por eso hay que rechazarla. Lo importante es adaptarnos y usarla con responsabilidad”, detalló.

FOTO SURA 1

Sector que crece en conjunto

Más allá de la tecnología, los tres coincidieron en que el crecimiento del sector pasa por educar, escuchar y trabajar en conjunto.

“Como industria, es necesario contar la historia de la importancia del seguro en el desarrollo de un país”, reflexionó Loureiro. “Nadie construye un puente o un comercio sin seguro. El seguro está detrás de las decisiones que hacen avanzar a las personas y a las empresas. Es un habilitador de decisiones y de futuro”, argumentó.

Para Urse, el desafío está también en retener y acompañar a los clientes. “Necesitamos herramientas que nos ayuden a diversificar la cartera y fortalecer la relación con quienes ya confían en nosotros”.

Esteban Bello aporta otro enfoque complementario sobre la capacitación. “Es fundamental seguir formando a la población y a los corredores. Se pueden hacer instancias más generales y en conjunto. Cuanto más sepamos, mejor podemos asesorar”, señaló.

Es fundamental seguir formando a la población y a los corredores

Escuchar distinto

Los tres actores de la industria coincidieron en que el crecimiento sostenido del sector asegurador es consecuencia de la “competencia”, combinación entre cooperación y competencia, así como de la articulación en el mercado.

“Tenemos que remar juntos, porque estamos todos en el mismo barco”, resumió Urse. Bello lo complementó señalando que es necesario “dejar de lado los personalismos e ir todos para el mismo lado. Si la industria trabaja unida, se pueden lograr grandes cosas”.

Trabajo colaborativo

Loureiro coincidió en que el trabajo colaborativo es la única forma de llegar a donde todavía no se ha llegado. “Hay que articularnos mejor todos los actores del sistema y atraer nuevas generaciones a esta industria. Si no llegamos a todos, es porque algo no estamos haciendo. Hay que escuchar distinto, preguntarse qué no estamos escuchando”, apuntó. “Llegar a donde no estamos no es solo una meta, es una forma de pensar el negocio. Significa mirar más allá, escuchar mejor y seguir construyendo juntos el camino que conecta a las personas con el futuro que imaginan”, concluyó Loureiro.