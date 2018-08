Sindicato de clasificadores de residuos: "La Policía a nosotros nos trata como pichis"

La Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) manifestaron su disconformidad ante la propuesta de la Intendencia de Montevideo (IMM) de cambiar carros a caballos por vehículos eléctricos y criticaron el trato que reciben por parte de la Policía. "Para los clasificadores la dictadura no terminó", dijo la secretaria general del sindicato, Patricia Gutiérrez.

"Para los clasificadores la dictadura no paró, no terminó porque la Policía a nosotros nos trata como pichis, nos tiran las cosas de los carros. Si traés algo, ponele, un lavarropa, una heladera, te hacen un revuelo bárbaro. Muchas veces tenés que volver al lugar donde te lo dieron para que demuestren que te lo dieron", dijo Gutiérrez en el programa radial Todo Pasa.

La sindicalista también aseguró que las requisas a caballos son constantes. "Ya no le llamamos requisas, les llamamos robos. Es nuestra propiedad y no tienen que llevarla", afirmó Gutiérrez.

Según Soria, además, "de los 1.500 casos que hubo desde 2008 "solo se recuperó un caballo". Por esta razón, "el clasificador se asustó. Por las requisas se han vendido los caballos y se ha comprado carros y motitos. Por eso se ven menos caballos", explicó la sindicalista.

Actualmente, "el caballo vale $ 40 mil. La persona da $ 5 mil pesos y después $ 1.000 todas las semanas, pero cuando terminás de pagar uno ya debés otro por las requisas", dijo Soria.

Contra los motocarros

Según la representante de Ucrisos nuevos vehículos propuestos por la comuna no tienen "suficiente espacio" porque "no entran más de dos bolsones". "En un carro de caballo sabés cómo ubicar, ponés 4 bolsones en el piso y arriba, pero en estos motocarros no entran. No hay forma de usarlo a no ser que lo dejen modificar", dijo Gutiérrez luego de reiterar que "así como está, al clasificador no le sirve para clasificar".

En esta línea, el miembro fundador del sindicato, Juan Soria, aseguró que a "un compañero le dieron uno, se le rompió cuatro veces y le sirvió solo por un año". "Aparte, ¿quién va a dejar de comer para pagar el motocarro?", continuó el clasificador.

"Con los precios que hay acá no se puede pagar. Los levantes son para comer y vas a tener que pagar las motos", reclamó Soria.

Por otro lado, Gutiérrez afirmó que "el decreto que hicieron hay que modificarlo porque no es justo. Hace 20 años atrás el gobierno no sabía que la basura valía millones y millones". "Es una fortuna y así mismo la siguen enterrando", explicó la secretaria general.

"Para tener un sueldo y mantener una familia tenés que estar las 24 horas en la calle y haces 400 pesos", concluyó Soria luego de afirmar que los clasificadores tienen derecho "a trabajar, a llevar la comida" a su familia.

