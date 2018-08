Talvi empezó su gira presentación: "¡Bienvenido al club!", le dijo Larrañaga

El precandidato colorado y líder del sector Ciudadanos, Ernesto Talvi , se reunió este jueves con el nacionalista Jorge Larrañaga como primer paso de una serie de encuentros con precandidatos de otros partidos. "Bienvenido al club", le dijo Larrañaga públicamente luego de más de una hora de charla en la que la educación y la salud fueron protagonistas.





"Nosotros somos nuevos en la política, nuevos vecinos del barrio así que decidimos hacer una ronda de visitas a precandidatos ya definidos de los otros partidos y empezamos aquí con Jorge Larrañaga, con quien ya tenemos una relación previa", manifestó Talvi en rueda de prensa junto a Larrañaga, a quien definió como "una persona muy abierta al diálogo".





Cuando hablaron sobre seguridad, Talvi volvió a afirmar que no firmará por el plebiscito que impulsa Larrañaga para reformar la Constitución, pero reconoció que "está haciendo un esfuerzo muy grande por poner en primera plana un tema que es preocupación de los uruguayos". "Después si hay matices con respecto de por dónde vienen los andariveles de la solución, eso no quita que nosotros respaldemos muy firmemente el hecho de que haya tomado esta iniciativa y que el tema se discuta, se debata y que no se salga de la agenda", sostuvo.





Por su parte, Larrañaga afirmó que apoya la iniciativa de Talvi de instalar 136 liceos modelo y contó que le entregó sus lineamientos programáticos denominados "Agenda para el progreso" que fueron aprobados por el Directorio del Partido Nacional y que también entregará a los demás partidos. "De aquí a octubre vamos a tener que tener mucho diálogo para generar una alternativa al país", afirmó el líder de Alianza Nacional y dijo que Talvi va a generar un enorme y valioso aporte a la política".





