Un chef de tres estrellas Michelin protagoniza un pop-up gastronómico en José Ignacio: ¿qué hay detrás de esta cita gourmet?

Vik Retreats , la prestigiosa colección de propiedades de lujo que incluye Bahía Vik, Estancia Vik, Playa Vik y La Susana en José Ignacio, es anfitriona por segundo año consecutivo de un pop-up gastronómico junto al chef Mauro Colagreco , galardonado con tres estrellas Michelin y responsable de Mirazur , elegido mejor restaurante del mundo , en Menton.

Del 7 al 18 de enero, Zodiaco, el restaurante lounge de Bahía Vik, es sede de Zodiaco by Mauro Colagreco, una experiencia que combina gastronomía, música y naturaleza en la costa atlántica sur.

Vik José Ignacio invita a sus huéspedes a adentrarse en el universo creativo del chef Mauro Colagreco a través de Zodiaco by Mauro Colagreco, una propuesta que trasciende lo gastronómico para convertirse en un encuentro distendido en torno a ingredientes de estación. El menú pone en valor el terruño uruguayo con productos locales, pesca del día y referencias a la Riviera Francesa y al Mediterráneo , interpretadas desde su reconocida filosofía de gastronomía circular. Las noches se completan junto al fuego, con el sonido del mar como escenario natural.

Cada servicio es un viaje sensorial, que combina sabores, sonidos, y emociones, complementadas con excepcionales maridajes de la galardonada familia de vinos VIK, que incluye VIK, Milla Cala, La Piu Belle, La Piu Belle Rosé y su primer vino natural, STONEVIK.

Screen Shot 2026-01-12 at 11.56.53 Foto: Joaquín Ormando

"Volver a José Ignacio siempre es como reconectar con un lugar donde la naturaleza habla en su forma más pura", afirma el chef Mauro Colagreco. "En Zodiaco, abrazamos el ritmo del océano, la generosidad de la tierra y la energía espiritual de esta costa para crear una cocina que une la emoción, la simplicidad y el respeto por los ciclos de la vida", agrega.

Es una alegría crear una experiencia que celebra el extraordinario terruño de Uruguay y la conexión humana que inspira la buena comida Es una alegría crear una experiencia que celebra el extraordinario terruño de Uruguay y la conexión humana que inspira la buena comida

Screen Shot 2026-01-12 at 12.04.36 Mauro Colagreco. Foto: Joaquín Ormando

La filosofía del chef

La cocina de Mauro Colagreco parte de un diálogo permanente con la naturaleza y se entiende como una práctica guiada por los ritmos de la tierra y el mar, atravesada por la estacionalidad y el respeto por el producto. Su enfoque, basado en los principios de la gastronomía circular, honra los ecosistemas y la biodiversidad, y transforma la sencillez en emoción. En Zodiaco, esta mirada se expresa en preparaciones que destacan el carácter del terruño uruguayo y construyen una experiencia esencial y profundamente humana.

Screen Shot 2026-01-12 at 11.53.43 Foto: Joaquín Ormando

"Estamos encantados de colaborar una vez más con el chef Mauro Colagreco, amigo nuestro y de Vik Retreats desde hace mucho tiempo, en esta nueva propuesta gastronómica inmersiva en Zodiaco", dijeron Alex y Carrie Vik, los visionarios detrás de Vik Retreats. "Juntos, esperamos crear una experiencia inolvidable que capture la magia de Vik José Ignacio y la gastronomía creativa de Mauro", agregan.

Vik ha sido elegido este año Mejor Viñedo del Mundo; Mirazur, el emblemático restaurante y finca de Mauro Colagreo en Menton, Francia, fue elegido Mejor Restaurante del Mundo en 2019.

José Ignacio como escenario

Situado a 20 kilómetros al noreste de Punta del Este, José Ignacio suele describirse como el punto de encuentro entre el glamour de Saint-Tropez y el espíritu de Marlborough Country, gracias a sus playas pintorescas, sus espectaculares paisajes naturales y una cultura local tan auténtica como sofisticada.

Vik Retreats ha contribuido a posicionar a Uruguay en el mapa del turismo internacional, atrayendo a viajeros exigentes de todo el mundo interesados en una forma auténtica de acercarse al país y en una inmersión singular en su cultura y paisaje. Estancia Vik, Playa Vik, Bahía Vik y La Susana presentan perfiles diferenciados, pero funcionan de manera integrada para ofrecer a los huéspedes una escapada inigualable en el bohemio y elegante pueblo de José Ignacio.

Screen Shot 2026-01-12 at 12.01.15

Lejos del formato tradicional de restaurante, el pop-up propone una experiencia que trasciende la gastronomía para convertirse en un punto de encuentro. El foco está puesto en el producto, el territorio y el ritual compartido alrededor de la mesa, en un clima distendido que invita a disfrutar sin apuros. De ese modo, la propuesta dialoga con el espíritu de José Ignacio, simple en las formas, cuidada en los detalles y pensada para celebrar el encuentro, el paisaje y el tiempo compartido.