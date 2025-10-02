Un millón de kilómetros contra el cáncer de mama: cómo sumarte al desafío del Mes Rosa

El Mes Rosa es una iniciativa que refleja la filosofía preventiva de Alcance y que, desde hace más de una década, promueve la concientización sobre el cáncer de mama. En los últimos seis años, la propuesta se consolidó como una invitación abierta a toda la sociedad a participar a través de la actividad física, convirtiéndola en una herramienta de cuidado y compromiso con la salud.

La edición 2025 cuenta con el auspicio de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública y del Hospital de Clínicas, hito que valida y fortalece el compromiso colectivo con esta causa.

En esta oportunidad, el desafío plantea alcanzar 1.000.000 de kilómetros, equivalentes a 25 vueltas al mundo. Los kilómetros recorridos, ya sea caminando, corriendo, pedaleando o participando en distintas actividades deportivas, se transformarán en la donación de un fluorómetro Qubit FlexR al Área de Oncogenética del Hospital de Clínicas. Este equipo de última generación permitirá optimizar la precisión y la rapidez de los estudios genéticos vinculados a la predisposición hereditaria al cáncer de mama.

Cada kilómetro donado representa un aporte concreto a la investigación y al diagnóstico temprano. La participación es gratuita y abierta a toda la comunidad. Quienes participen, podrán registrar sus kilómetros a través del grupo Mes Rosa en la aplicación Strava o enviarlos por WhatsApp al 095 851 722.