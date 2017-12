Un paseo renovado en Carrasco

hotel carrasco CARRASCO NOBILE

Más verde y más comercio

Lejos del historicismo

Breve historia del hotel y el barrio

Un folleto de 1924 definía a la playa del "balneario Carrasco " como "la más oceánica, la más pintoresca" de la costa uruguaya. El barrio más al este de Montevideo en ese entonces no era considerado parte de la ciudad . El texto añadía: "Frente a esa playa, con hermosas perspectivas marítimas y terrestres, se levanta el majestuoso predio palacio del Casino Hotel Carrasco, señalado sin discusión, como el de mayor suntuosidad de Sud América".Luego de la reapertura del hotel –declarado como monumento histórico en 1975– con una gran obra de recuperación patrimonial que insumió a su concesionario Carrasco Nobile más de US$ 95 millones, la pequeña y tradicional calle Rostand, que va desde ese edificio hasta la parroquia Stella Maris, y la plaza del lugar serán completamente remodelados y acondicionados.El proyecto de la nueva Plaza del Hotel Casino Carrasco y la calle Rostand fue elaborado por un equipo de asesores de la concesionaria, en cumplimiento de las obligaciones asumidas ante la Intendencia de Montevideo y contó con los aportes y la aprobación de los técnicos y especialistas del Gobierno Departamental.La obra, que comenzará en enero y costará US$ 1,5 millones, será ejecutada y pagada en exclusividad por Carrasco Nobile, empresa del Grupo Codere.La arquitecta técnica responsable del proyecto por parte la concesionaria, Mariana Bracco, dijo a El Observador que si bien el Paseo Rostand existe desde hace muchos años, esta iniciativa "da un marco a la actividad comercial" e "incorpora algunos elementos a la Plaza que está detrás del hotel que la van a hacer más disfrutable".El atractivo turístico de este punto de la ciudad guarda relación con el valor paisajístico del lugar que, además del hotel, cuenta con la tradicional iglesia y casas originales del balneario.Todo esto no es casual, sino que forma parte de los ejes trazados en 1912 por el paisajista francés Charles Thays, quien planificó el balneario (Ver recuadro).El nuevo proyecto apunta a darle al barrio una mayor presencia de espacios verdes, con características de un paseo jardín y equipamiento e iluminación para recorrerlas durante todo el día.Bracco explicó que con esta nueva imagen, que cuenta con la aprobación de la Comisión de Carrasco y con los servicios técnicos del gobierno departamental, también se aspira a fortalecer la actividad comercial, que experimentó un importante crecimiento en esa zona en los últimos años.La arquitecta a cargo del proyecto dijo que actualmente la calle tiene "algunos problemas importantes" que apuntan a solucionar, entre los cuales se encuentra el de ordenar el estacionamiento, que con el flujo de vehículos cada vez mayor experimenta dificultades. Además, señaló que buscarán "volver a la calle amigable con los eventos que allí se llevan a cabo".Esta especie de paseo jardín estará muy alineada con el cuidado del patrimonio del barrio. Sin embargo, Bracco enfatizó que se trata de un proyecto de arquitectura moderna.En este sentido, en el Paseo Plaza "se cuidó mucho el no incurrir en lenguajes historicistas que puedan confundir lo nuevo con lo original". Por eso, se estableció una marcada diferenciación entre la obra original recuperada del hotel y la nueva obra alrededor del emblemático edificio.El proyecto del Hotel Carrasco fue concebido desde su inicio para que combine armónicamente con la zona. En 1912, un paisajista francés planificó todo el barrio de Carrasco con un diseño innovador de calles curvas, y reservó un lugar privilegiado en la rambla para el lujoso hotel. Este edificio fue finalmente terminado en 1921 por los arquitectos Gastón Mallet y Jacques Dunant. Luego de cerrar en 1990, el lugar reabrió sus puertas en 2013, renovado pero manteniendo su viva esencia.