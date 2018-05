Un remate de Criollos que dispersó calidad y emotividad

En la liquidación de Piedra Campana, a cargo de Zambrano & Cía, se logró un máximo de US$ 6.120 con venta del 100% de la oferta

El remate que Zambrano y Cía concretó en la noche del sábado 28 de abril, en uno de los históricos galpones de la Rural del Prado y en el marco de la XXXVIII Expo Otoño organizada por la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay (SCCCU), fue una de esas ventas que quienes la disfrutaron "en vivo y en directo" la recordarán por siempre.

Se trató de una instancia en la que la satisfacción del resultado se determinó no solo por el aspecto comercial (se vendió todo y con valores relevants), porque se trató de la liquidación total de los Criollos de la cabaña Piedra Campana, protagonista de una historia de casi seis décadas de exitosa crianza en la principal raza equina nacional.

Más allá de los reconocimientos del escritorio a Martha Núñez, creadora de la prestigiosa cabaña con sede de Puntas del Mansavillgra, próximo a Cerro Colorado (Florida), cada precio, cada inversión, cada pique fue un homenaje.

Se colocaron 63 ejemplares, el 100% de la oferta, con un precio máximo de US$ 6.120, un mínimo de US$ 1.080 y un promedio de US$ 2.453,19.

Con el auspicio de la SCCCU, la emisión por CampoTV y www.zambrano.com.uy y el respaldo financiero de Scotiabank, fue una fiesta criollista disfrutada incluso por muchos argentinos y brasileños que estaban en la Rural del Prado, donde participaron de competencias internacionales durante esos días.

María De la Peña Núñez, una de las hijas de la cabañera, comentó a El Observador que "fue una noche realmente muy emotiva, nos acompañó mucha gente, el galpón estaba lleno y había una muy importante representación de las cabañas criollistas del país, eso nos emocionó y especialmente dejó a mamá muy contenta".

Añadió que aún días después del remate ella seguía recibiendo saludos y todos en la familia recordando momentos especiales de la noche, como cuando su hermano Martín bailó El Pericón (el baile preferido de Martha) montado en una de las yeguas de Piedra Campana".

Liquidación de Piedra Campana

Categoría y precios máximo, mínimo y promedio en dólares por cabeza

Yeguas de manada: 6.120, 2.520 y 4.020

Yeguas con cría hembra: 4.860, 2.520 y 3.510

Yeguas con cría macho: 4.680, 1.440 y 2.448

Yegua servida: 3.240, 3.240 y 3.240

Yeguas preñadas: 5.220, 1.260 y 2.572,11

Potras: 3.330, 1.440 y 2.040

Potrancas: 1.530, 1.080 y 2.453,19

Fuente: