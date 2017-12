Un salar de otra galaxia

Fuente: EFE

El salvador Luke Skywalker, la princesa Leia, la intrépida Rey y el malvado Kylo Ren llegaron al salar de Uyuni de Bolivia . Para ese país, el salar es la verdadera estrella de la última película deLa afamada saga hizo un guiño a Bolivia a través de una de sus batallas galácticas en el salar de Uyuni, algo que incluso emocionó a los aficionados de la serie en el país, relató Mauricio Céspedes, cofundador del club de seguidores de la franquicia en Bolivia."La película posee un momento muy decisivo, como una pequeña alegoría ade 1980", explicó el aficionado, tras asistir disfrazado de un personaje de la serie al estreno en un cine de La Paz.Céspedes se refirió así a las similitudes entre este último episodio de la serie, el octavo, y el cuarto de hace casi tres décadas. "Cómo han explotado el salar me ha parecido muy emocionante, se ven los efectos pero se reconoce el salar, no está tan sobretrabajado", apuntó Céspedes.Situado a más de 3.600 metros de altura, Uyuni es el mayor salar del mundo a más altitud y uno de los tesoros turísticos del país andino. Junto con una legión de seguidores, Céspedes acudió al estreno expectante por ver cómo sería esta película de la serie."Es mucho más dinámica que la anterior, el guion está mucho más trabajado, visualmente es más como unde las anteriores", relató.Desde la tarde del día anterior al estreno los seguidores se congregaron en el café temático Tatooine, inspirado en uno de los planetas ficticios que aparecen en la saga, para más tarde marchar en caravana hasta la sala de cine provistos de todo tipo de complementos "galácticos".El hecho de que la película incluya Uyuni como una de sus localizaciones "favorecerá la asistencia de más público boliviano", resaltó. "La poca gente que no ha visto nuncaha ido para ver el salar, por ver cómo se ha utilizado Bolivia", sentenció.El aficionado recalcó que "ver en los títulos de crédito la palabra Bolivia fue muy emocionante". El gobierno boliviano quiere aprovechar este tirón y está estudiando la instalación de una estatua en el salar que recuerde a la saga, como ya hizo con una dedicada al Rally Dakar.Esta idea le parece "positiva" al hombre que hace 18 años fundó el club de incondicionales, ya que "la forma de explotar turísticamente mantiene el lugar, es una forma de preservar".La realidad es que las salas de cine estuvieron llenas el día del estreno y se prevé que los bolivianos sigan acudiendo en las próximas semanas a la llamada galáctica, para disfrutar de uno de sus enclaves más turísticos en la gran pantalla.