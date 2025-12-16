Una emisión por 9 millones de dólares y seis proyectos en marcha: el nuevo impulso de Ebital

La constructora Ebital concretó con éxito , el pasado lunes 15, su segunda emisión de deuda bajo el régimen simplificado. La operación, por US$ 9.1 millones , le permitirá financiar parte de un ambicioso plan de desarrollos inmobiliarios que contempla seis proyectos en distintas zonas de Montevideo, con una inversión total superior a los US$ 50 millones, en su mayoría ya en etapa de ejecución.

"Estamos muy satisfechos. La demanda , tanto en la primera como en esta segunda emisión, ha superado la oferta. En esta oportunidad, la empresa y la emisión han recibido la nota de “grado inversor” por parte de FIX SCR Uruguay (afiliada de la calificadora de riesgo internacional Fitch Ratings), lo cual permite que inversores institucionales -que requieren las máximas exigencias tanto formales como de fondo- queden habilitados a invertir con Ebital", dijo el Cr. Sergio Lamorte , Presidente Director de Ebital. "Son elementos sustanciales de la confianza creciente del mercado hacia nuestra empresa, los proyectos en los que trabajamos y la forma que aquí se encara cada uno de ellos. Desde la idea inicial, la estructuración financiera, la ejecución y la entrega de la obra", agregó.

Fundada en 2005 y referente en Uruguay en desarrollo, gestión y construcción de grandes proyectos de arquitectura e infraestructura, Ebital ha ejecutado más de 135 contratos en los últimos quince años y construye en la actualidad más de 100 mil metros cuadrados en todo el país , ofreciendo trabajo directo a más de 600 personas. La calidad y excelencia de sus servicios la ubican como una de las empresas líderes de la industria.

Algunos de los proyectos icónicos de Ebital son el Aeropuerto de Carrasco, WTC 4 (la torre corporativa de mayor altura del Uruguay), Torres del Nuevo Centro, Edificio Celebra de Zona Franca, entre muchos otros. En los últimos años se posicionó como el principal agente de eficiencia energética LED en el recambio de alumbrado público del país.

Nicolás Presno, gerente general de la empresa, explicó que, además de construir para terceros, Ebital ha abierto su camino en sus propios desarrollos inmobiliarios. Con el lanzamiento de la marca “VINCIT, by Ebital” Desarrollos Inmobiliarios se prevé avanzar con fuerza en la promoción de emprendimientos inmobiliarios, tanto de vivienda como de urbanizaciones de barrios privados o centros industriales y logísticos.

Por lo pronto, esta emisión acaba de completar la financiación de un paquete de proyectos (en conjunto con los socios inversores de cada uno), un ambicioso plan de la empresa que incluye:

Torre Icónica, un proyecto de 51 apartamentos y 3 locales comerciales en Luis Alberto de Herrera y Bauzá,

Edificio Epic Campus de Arenal Grande y Rivera con 29 apartamentos para la venta, pensados para la satisfacer la demanda del mercado en esa zona de la ciudad

Complejo Jardines del Rosedal en el Prado,

Edificio Cavia en el corazón de Pocitos con un proyecto arquitectónico de Gómez Platero

Proyecto de excelencia en la calle Mariano Uriarte.

Barrio Acres en Camino de los Horneros, con 80 lotes de 800 metros cuadrados cada uno.

Ebital, en los últimos tres años ha más que duplicado su actividad y proyecta seguir en esa senda de crecimiento en los próximos años.

1 Ebital dic. 2025

Presno mencionó que -mientras se avanza junto a BIDinvest en una iniciativa vinculada a la vivienda-, la empresa también trabaja en la actualidad en diversos proyectos de infraestructura en varios puntos del país, así como proyectos de autogeneración de energía.

Paralelamente, desde el año 2023 Ebital ha presentado a las autoridades una iniciativa privada que busca mejorar la velocidad y la capacidad del transporte público en Montevideo y Canelones, beneficiando a cientos de miles de usuarios con un servicio más moderno y eficiente. En este tema, la empresa propuso implementar un sistema de Bus Rapid Transit (BRT) en el eje 18 de julio - 8 de octubre, un sistema de transporte público con carriles exclusivos, autobuses articulados de alta capacidad y estaciones modernas para mejorar la movilidad, iniciativa que se encuentra presentada y a evaluación del MTOP en el marco del plan de movilidad propuesto.