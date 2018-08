Una ley contra la mentira: Evo Morales quiere sancionar a periodistas y políticos

"La derecha no tiene convocatoria (..), pero con sus mentiras nos confunde", lamentó. "Estoy pensando, tal vez hay que preparar una ley contra la mentira, (para determinar) cómo se sanciona al mentiroso, sea autoridad o sea medio de comunicación", dijo el mandatario.

Morales, que gobierna desde 2006 y apunta a su reelección el año que viene hasta 2025, recibe frecuentes críticas en las redes y los medios, por lo que acusó a la oposición de urdir mentiras para desprestigiar a su administración. El gobernante acusó a la oposición de buscar mecanismos para "convulsionar el país, enfrentar al pueblo con nuestro proceso" político.

El mandatario sugirió la posibilidad de elaborar un reglamento a la Constitución , que desde una reforma en 2009 reconoce como principio ético-moral la trilogía 'ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón)'".