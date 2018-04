Uruguay se sube al boom de los vehículos deportivos utilitarios

Ni un compacto, un sedan o una camioneta 4x4. Los compradores uruguayos ahora enfocan su preferencia hacia los vehículos deportivos utilitarios (SUV), una tendencia que se afianza a nivel mundial. Algunas marcas buscaron hace décadas una alternativa para el público y a partir de los años noventa esta línea comenzó a cobrar popularidad.





La demanda generó interés en otros fabricantes que siguieron el mismo camino con un aumento de la oferta. Actualmente, marcas de alta gama también ofrecen modelos SUV. A tanto llegó la predisposición de los consumidores de adquirir este tipo de automóviles en el mundo, que hasta Ferrari empezó a desarrollar un proyecto de SUV que se espera salga al mercado a fines del año próximo.





En 2017 se vendieron 7.371 vehículos SUV en el mercado local. Son de cinco puertas y los modelos más grandes cuentan hasta con siete plazas. En enero pasado, se comercializaron 662 con un crecimiento interanual de 83%. En ese mes, uno de cada cinco automóviles para pasajeros vendidos fue un SUV. Y la tendencia de crecimiento de la demanda llegó para quedarse, según distintos operadores del mercado automotor local.





El presidente de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma), Agustín Romelli, expresó a El Observador que el SUV es un fenómeno a nivel mundial.

"Todas las marcas tienden a tener el suyo porque la tendencia de uso se ha popularizado en el mundo por una cantidad de atributos", explicó.





Como elementos que distinguen a este vehículo se destacan la comodidad interior, la altura en la que lo maneja el conductor o la cantidad de equipaje que puede cargar. También en los últimos años, la tecnología ha logrado reducir el consumo de combustible de este tipo de modelos que suelen tener motores con cilindradas mayores que un vehículo compacto.





"Los SUV han reemplazado a los sedanes que tuvieron una notoria caída de ventas frente a ellos", dijo Romelli.





SUV4.jpg



El empresario indicó que marcas de alta gama como Mercedes Benz, BMW o Audi comercializan mayormente SUV.





"Las marcas generalistas como Peugeot, Volkswagen o Ford han volcado sus modelos SUV al mercado para poder competir porque es un segmento muy apetecible mundialmente", dijo.

Para magnificar la expansión que tuvieron los SUV en el mercado mundial señaló que Maserati ya tiene un modelo que actualmente se comercializa en Uruguay, mientras Ferrari desarrolla un vehículo de esas características.





"Hasta ese punto se llegó, que marcas solamente de automóviles deportivos piensen en SUV", remarcó. En su concesionaria Romelli vende Peugeot. El modelo SUV es el 3008.





Más grandes, más chicos

Por su parte, Chevrolet tiene dos ofertas: Tracker y Equinox. El gerente de ventas de la concesionaria Chevrolet Montevideo, Eduardo Amigo, indicó a El Observador que el "interés por el sedan fue cambiando; el auto familiar varió del cuatro puertas al SUV y ahora la gente prefiere el modelo Tracker que un sedan Cruze", sostuvo.





Amigo explicó también que el concepto se generalizó y ya ahora se habla de SUV chico, mediano y grande.





En ese sentido, Romelli añadió que todas las marcas han tratado de tener un SUV o "algo que se le parezca, que tenga las características, porque es lo quela gente tiende a comprar". Recordó que dentro de la variedad de modelos se pueden conseguir SUV de algo más de US$ 20 mil hasta otros que superan los US$ 100 mil.





SUV3.jpg



Hyundai tiene a disposición en Uruguay tres modelos: Tucson, Creta y Santa Fe. El gerente de ventas de Hyundai Fidocar, Marcelo Kurlander, dijo a El Observador que la demanda crece día a día. Para ejemplificar el cambio de tendencia de los compradores señaló que años atrás la marca vendías en buen número el modelo sedan Elantra, pero ahora los clientes optan por los SUV.





"Valen más o menos o menos lo mismo que los sedanes medianos o grandes, en el entorno de US$ 40 mil; entonces la gente dice: 'por la misma plata me llevo una Tucson en vez de un Elantra'", explicó Kurlander.





"Lo que el cliente busca es espacio interno, facilidad de carga y además hay un tema de moda que también suma", reconoció. Agregó que a la gente de más edad "le es mucho más fácil subir y bajar a un modelo SUV que a un sedan. Ello también marcó mucho la tendencia que viene observándose en los últimos tiempos".





La marca china Lifan también cuenta con una línea SUV. El encargado de las ventas locales de la empresa china , Yimeng Duan, dijo a El Observador que actualmente hay dos modelos disponibles en Uruguay de SUV: el X50 y el X7. El primero se comercializa en el país desde mediados de 2015 y desde ese momento hasta ahora se vendieron 579 vehículos. El segundo modelo se comenzó a ofrecer en noviembre del año pasado y se colocaron 204 unidades.





Sostuvo que la mayor demanda por este segmento es mundial. "En China también se venden más SUV que coches sedan; la gente ahora está cambiando", manifestó. "Personalmente, compraría un SUV, porque es más alto, más cómodo, más ancho", añadió.





SUV 2.jpg



Tomando en cuenta la tendencia que se observa en Uruguay la empresa china lanzará al mercado un nuevo modelo SUV en mayo. En este caso será el X70 y es la segunda generación de X60 que la empresa vende en Brasil con buenos resultados. Además, Lifan analiza la posibilidad de volcar al mercado más adelante otro: el X80 que cuenta con una capacidad de siete plazas.





Por su parte, Honda tiene cuatro modelos SUV. La unidad más chica es la WR-V, las medianas son la HR-V y CR-V y la más grande es la Pilot que además es la más cara con un valor de US$ 96.800. Las tres restantes varían entre US$ 28.900 y US$ 57.900.





El encargado de ventas de Honda Uruguay, Félix Pereira, mencionó a El Observador que "desde hace un tiempo hay un incremento de las consultas y de las ventas de SUV; es mucho mayor de las que tenemos por los modelos sedan, que están en una meseta". Informó que los compradores optan por los modelos medianos y chicos.





"Todas las marcas incluyen SUV en sus listados; está pasando a ser el principal producto de venta", señaló Pereira. Recordó que Honda comenzó con la primera generación de CR-V en 1998.





"Después a lo largo del tiempo fue dándole más importancia hasta desarrollar actualmente muchos tipos de versiones, de distintas gamas, para poder cumplir con la demanda de cada uno de los clientes con los precios que cada mercado necesita", manifestó.





"Los SUV son modelos un poco más costosos, pero cuando uno puede llegar a pagarlo y lo hace después es muy difícil que se bajen de vuelta a un sedan", aseguró.





Dos tendencias

Volkswagen tiene un modelo de SUV: el Tiguan. El gerente comercial de Volkswagen, Matías Lagarmilla, señaló a El Observador que el producto fue lanzado al mercado en octubre del año pasado y tuvo una altísima demanda. "Superó las expectativas a nivel local y también regional", agregó.





A su vez, indicó que si se observan las estadísticas mundiales es el segmento que tuvo mayor crecimiento de venta. "En América Latina y en países grandes de la región como Brasil y Argentina se estima que la demanda de SUV se va a duplicar en los próximos cuatro o cinco años", dijo Lagarmilla. Y Uruguay también va a acompañar ese incremento, añadió. Según si visión, ayudó la mayor cantidad de modelos disponibles.





SUV 1.jpg



"Antes los SUV eran enormes, ahora hay más chicos, con espíritu deportivo, más de 4X4", expresó. Además, afirmó que hay dos tendencias que se consolidan en el mundo: el SUV y los vehículos híbridos o eléctricos. "Toda marca que quiera estar posicionada en un futuro mediano tiene que tener esas dos ofertas", consideró.





Otras de las marcas que también disponen de modelos SUV en plaza uruguaya son KIA, Nissan o Renault.

