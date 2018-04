Wilson Netto: El profesor del caos que se ganó a Vázquez y Mujica

Más allá de las complejas ecuaciones con las que describe las leyes del movimiento y la gravitación general, la teoría del caos se asienta en un postulado sencillo: que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de un comportamiento pueden provocar severas alteraciones en el comportamiento futuro, convirtiendo a la predicción en un arte tan mágico como la alquimia.

En 1999, un profesor de física se acercó a uno de sus alumnos del 5° biológico del liceo Sagrada Familia, le contó sobre la teoría del caos y le entregó un material que ahondaba en el tema. "Léase esto", le dijo.

"No sé qué neurona se le habrá movido para hacer esa sugerencia", dice Gabriel Calderón, el joven que hizo caso a su profesor, se adentró en la filosofía detrás de esa teoría, y los incorporó como insumos para su escritura, que lo catapultaría años después como uno de los dramaturgos más respetados de Uruguay.

"Él siempre insistía en que la física era un tema de la vida cotidiana. Quería que entendiéramos que los fractales o la dispersión de la luz en el agua no era solo un tema de laboratorio", dice Calderón.

Viviana, hoy química farmacéutica, recuerda que, en contraste con otros profesores "distantes", Netto "tenía bastante llegada", era "histriónico" al hablar y "se preocupaba mucho" por los alumnos. "Adoré física en esos años", comenta más de veinte años después.

Gonzalo, otro de sus alumnos en el Sagrada Familia, también mantiene hasta hoy su aprecio por Netto, aunque no precisamente por sus clases de física. Según contó a, Netto fue uno de los profesores que más lo contuvo en uno de los años más difíciles de su vida –debido a problemas familiares– cuando cursó 6° de liceo. "Yo estaba medio distraído y él siempre me hablaba y motivaba. Como vivíamos cerca, un día me arrimó hasta casa, me habló de la vida y me dijo que podía contar con él", recuerda. "Él conmigo fue un crack", resume Gonzalo, y explica que por eso se alegró cuando lo nombraron presidente del Codicen en 2012.