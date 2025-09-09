YCU: Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

De acuerdo a lo que dispone el Art. 33° del Estatuto Social, se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 29 de setiembre, a las 19:00 horas, en el local social del Puerto del Buceo, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos presentado por la Comisión Directiva, e informe de la Comisión .-

2º) Entrega de medallas a nuevos socios vitalicios

3º) Designación de tres miembros de la Asamblea para aprobar y firmar el Acta.-

Dr. Gustavo González Pita

Secretario General Honorario

Nota: Treinta minutos después de la hora fijada, la Asamblea se efectuará con el número de socios presentes (Art. 32° del Estatuto).

Nota: Se recuerda a los señores socios que para participar con derecho a voz y voto en la Asamblea General correspondiente, se deberá estar al día con la Tesorería por todo concepto al mes de agosto de 2025 incluido (Art. 55º del Reglamento).-

Dr. Gustavo González Pita

Secretario General Honorario