Acreedores de Pluna se reparten US$ 66 millones y el Estado asume deuda de aviones por US$ 137 millones

Si ningún acreedor presenta objeciones, a la hora 13 de hoy, cuando cierre el juzgado, quedará firme la resolución judicial que establece el orden en el que cobrarán los acreedores de la exaerolínea de bandera nacional Pluna. En total, se repartirán US$ 66 millones. Por su parte, el Scotiabank aceptó quedar por fuera de ese acuerdo y que el Estado uruguayo, que era garante de Pluna, le siga pagando en cuotas los siete aviones que compró, con el calendario de pago establecido desde el comienzo, informaron fuentes vinculadas a la liquidación de Pluna a El Observador. De esa manera, el Estado asume la mayor deuda de Pluna.

La jueza de Concurso Sylvia Rodríguez firmó días atrás una resolución en la que establece el orden de pago de los acreedores de Pluna, la aerolínea que dejó de volar por insolvencia financiera y patrimonial en julio de 2012. Los acreedores aceptaron la forma de pago y firmaron un acuerdo en el juzgado. El plazo para recurrir ese acuerdo vence hoy a la hora 13.

Scotiabank aceptó no estar entre los acreedores de Pluna, sino cobrar la deuda de parte del Estado, que había firmado como garante de la compra de los aviones concretada al comienzo de la gestión de Leadgate, que lideraba el gerente general Matías Campiani, procesado con prisión en diciembre de 2013 por estafa.

Los siete aviones costaron US$ 203 millones (US$ 29 millones cada uno). Pluna pagó algunas cuotas pero al liquidarse quedó una deuda de US$ 137 millones que seguirá pagando el Estado uruguayo en cuotas semestrales de aproximadamente US$ 8 millones.

Los fondos para saldar las deudas con los otros acreedores surgieron de la venta de los siete aviones Bombardier CRJ 900, que se habían ofertado en el célebre remate del 1º de octubre de 2012, en el que Hernán Antonio Calvo Sánchez, mejor conocido como "el caballero de la derecha", levantó la mano con una propuesta de US$ 137 millones, que trajo más procesamientos que soluciones. Finalmente, luego de que se revelara el vínculo entre Calvo Sánchez y el empresario Juan Carlos López Mena, la oferta no se mantuvo y los aviones quedaron en el hangar.

En noviembre de 2014, la sindicatura del concurso de Pluna (que es ejercida por la Asociación Uruguaya de Peritos) vendió a la empresa estadounidense Strategic Air Finance (SAF) los siete aviones por US$ 77 millones. Sin embargo, debido a fallas que se detectaron en nueve de los 14 motores de las aeronaves, se descontaron US$ 6,3 millones de ese precio. Luego se descontaron otros gastos y quedaron disponibles US$ 69 millones para el pago de los acreedores.

Los primeros en cobrar, que de hecho ya lo están haciendo, son los trabajadores de la aerolínea que se presentaron en el juzgado. Entre unos 300 funcionarios se repartirán US$ 6,5 millones, informó el diario El País. Las fuentes vinculadas a la liquidación de la aerolínea informaron a El Observador que aproximadamente 15 exempleados no se presentaron en el juzgado. Algunos de ellos fallecieron y otros están trabajando en aerolíneas extranjeras.

Entre los demás acreedores están ANCAP, empresa a la que Pluna le debe US$ 30 millones, el Banco de Seguros del Estado (BSE), la Dirección General Impositiva (DGI), Banco de Previsión Social (BPS), empresas de servicios y pasajeros que no pudieron volar.

En caso de que el acuerdo quede firme hoy, el Estado evitaría varios juicios contra Pluna.

