Adrián Dárgelos "Lo único que te pide el rock es que vos creas"

Impuesto de Fe, en vivo y grabado, ofreció así versiones de sus clásicos desnudas pero igual de seductoras y atrevidas. El año pasado Babasónicos comenzó los festejos de sus 25 años de carrera con un proyecto multiplataforma: un concierto íntimo y acústico filmado para una serie emitida por HBO. Con ese material editaron un CD y DVD, pero además hicieron una muestra que tuvo como protagonista a las fotografías que Martín Bonetto tomó de la banda en un transcurso de 17 años. Con este material también se creó un libro. Giraron por la región en un formato que hasta el momento les era ajeno, recorriendo teatros en lugar de salas o boliches., en vivo y grabado, ofreció así versiones de sus clásicos desnudas pero igual de seductoras y atrevidas.





Pero en este 2017 la banda cerrará este período de celebración y repaso, volviendo una vez más a los teatros. Así, luego de conquistar el Auditorio del Sodre, Babasónicos ofrecerá dos conciertos en el Teatro Solís el próximo jueves con un repertorio renovado.





De acuerdo con su líder Adrián Dárgelos, despojarse de la electricidad y el vértigo que los caracteriza conllevó una búsqueda de "una dinámica fija, sutil, que pueda transmitir cualquier canción desde su médula sin mucho ornamento, y que logre tener mucho impacto en la audiencia con su pequeña trascendencia. Hacer que todas las canciones sean más pequeñas y no tengan tanto empuje".





En entrevista con El Observador, Dárgelos habló sobre el fin de esta etapa, y cómo el rock ahora requiere que su audiencia crea en él.





Babasónicos - Muñeco / Deléctrico







En Impuesto de Fe las canciones adquirieron una calidez que en el vivo, en la vorágine del show, o se pierden o no te das cuenta.

Es eso. Por eso este show es en teatro, donde la atención esta requerida en otro lado y no tiene tanta respuesta física como los shows normales, donde todo nos es habitual y donde tenemos cierto dominio. Es lindo que esto suceda, y sucede en una ventana de tiempo que dura un año. En julio lo vamos a dejar de tocar y no lo vamos a tocar nunca más. Todo esto que aprendimos fue para no usarlo nunca más.





¿No podrá asimilarse y transformarse en otra cosa?

Supongo que el siguiente disco avanzara hacia otro lado. Porque en este show no hay composición, hay performance, creo que la banda está yendo hacia otro lado compositivamente y esta bueno.





Con Impuesto de Fe han tocado en varias ciudades del continente y hace poco tocaron en el festival mexicano Vive Latino para 35.000 personas. ¿Con tantos años de carrera se les hace necesaria la vida en la ruta o conquistar nuevos mercados?

Creo la gira que es una forma de divertirse. A mí lo que me interesa es hacer música nueva y más atractiva. No me interesa gozar lo que ya hice, porque es nuestra inquietud y reto. Me parece un reto poder tocar dos veces en la misma noche en una ópera en Montevideo. Si a un artista eso no le parece un reto, ¿Qué es un reto? Y más siendo un artista de rock bastante polémico que hace un show para teatro y que ese show impacte en una porción de la cultura de acá. Me parece que la cuestión es esa: tomar retos, resolverlos. No tener expectativas y llevarte por delante el resultado.





¿Por qué eligieron la frase "impuesto de fe" para nombrar al show?

A mí personalmente me gustaba mucho el choque de palabras y me parecía que en cierta forma lo único que te pide el rock en la actualidad es que vos creas. Porque no es verdad, es una fantasía, pero tenés que creer. Y para eso el público debe exigir algo convincente, algo que tenga la convicción de hacerme creer de que por lo menos hay otra cosa. Y el impuesto de fe es el pagar la entrada. No hay más nada que decir.





¿Hay algún momento que hayas perdido esa fe?

No tengo fe yo. Estoy cobrando los impuestos, porque no la tengo. Estoy recibiendo el beneficio del impuesto, el diezmo religioso. A mí me atraviesa la fe, la doy, pero no me quedo con nada. Soy un cable de la fe.





Fuente: