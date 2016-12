Agenda de los partidos políticos para el 2017

Qué tienen previsto hacer las distintas colectividades para un año bisagra donde se empiezan a esbozar estrategias y candidatos rumbo a 2019. Un repaso por los principales partidos políticos uruguayos:

Frente Amplio: definiciones y desafíos

El Frente Amplio (FA) tiene un comienzo de año intenso, con varios temas a resolver que le quedaron pendientes de 2016. Además, el FA se propone empezar a definir una estrategia política rumbo a 2019. En ese sentido se perfilan varios candidatos, entre los cuales no se descartan a viejos conocidos como José Mujica (a pesar de que él mismo se haya bajado) y Danilo Astori. El 5 de febrero se reunirá la Agrupación Nacional de Gobierno, un ámbito que integran legisladores y ministros de Estado, y en el que el titular de Economía y Finanzas suele rendir cuentas y dar lineamientos generales para el año. También en febrero sesionará el Congreso Nacional de la coalición de izquierda, con importantes temas en la agenda como la renovación ideológica y la reforma constitucional. Sobre esto último se deberá resolver no solo el alcance y los temas a modificar de la carta magna, sino también el mecanismo por el cual se pretenderá hacer la reforma. Luego, para el partido oficialista se le abren otros frentes como la falta de mayoría propia en Diputados, producto del alejamiento de Gonzalo Mujica. Ello será motivo de negociación y se convertirá en un problema si no logra 50 votos para sus proyectos. En ese sentido aparece la Rendición de Cuentas que el gobierno deberá enviar al Parlamento antes de junio de 2017, y que según definió la administración de Tabaré Vázquez revisará más de lo habitual. Ello se debe a la estrategia trazada por Economía, en un intento de partir en dos el Presupuesto Nacional debido a la volatilidad de los efectos externos.

Partido Nacional: en busca de la unión

Luego de haber asistido a las mesas de negociación por seguridad en 2016, los blancos consideran que el año nuevo no será un tiempo de acuerdos. Creen que el gobierno no ha cumplido con lo negociado entre partidos. El presidente del Directorio nacionalista, Luis Alberto Heber, dijo a El Observador que uno de los temas clave en el año será la discusión y votación de la Rendición de Cuentas. Los blancos aguardan qué tono dará el gobierno al mensaje presupuestal, si habrá recortes o aumento de gasto.

En cuanto a la vida interna del Partido Nacional, los candidatos empezarán a perfilarse y para ello se prevén movilizaciones por todo el país para afianzar las alianzas. Sin embargo, los dos sectores más importantes del nacionalismo tienen realidades diversas. Por un lado se encuentra Luis Lacalle Pou con su sector Todos sin fisuras y con un liderazgo consolidado. En cambio, en Futuro Nacional Jorge Larrañaga sigue siendo el líder natural, pero en el último tiempo aparecieron disputas internas y deserciones que cuestionan su figura. En algún momento se dudó de su continuidad, pero Larrañaga se ha encargado de dejar claro que volverá a competir por la candidatura. Los líderes nacionalistas deberán, en tanto, buscar la forma de concretar sus ideas de unión o coordinación con el resto de la oposición para dar pelea al Frente Amplio en 2019. Por otra parte, en 2017 el Directorio instalará seccionales blancas en ciudades y barrios del interior para reunir a los militantes.

Partido Colorado: las miradas sobre Pedro

En el Partido Colorados todas las miradas apuntan a Pedro Bordaberry. En el sector mayoritario, Vamos Uruguay (VU), se aguarda una definición de su líder, quien no ha negado su postulación pero tampoco la ha confirmado. La incógnita de la carrera electoral de Bordaberry marcará el ritmo de la interna colorada, en momentos donde la dirigencia reclama renovación para salir del pozo. Los colorados cosecharon en tres elecciones seguidas malos resultados. Incluso los pasados comicios fueron comparados con los posteriores a la crisis de 2002. Y en ese sentido, si bien Bordaberry fue quien encabezó los malos resultados como líder y candidato, todavía no aparece nadie que le pueda hacer sombra en su partido. En filas batllistas hay movimientos varios con la intención de hacerle frente a la posible carrera de Bordaberry. Hace algunos días se realizó una reunión de personas y sectores con pasado o presente batllista, alguno de los cuales integró gobiernos colorados. Ello fue visto desde Vamos Uruguay como los primeros movimientos electorales internos para disputarle la candidatura a Bordaberry. "Necesitamos construir una propuesta a futuro, porque nadie nos va a votar por lo que fuimos", dijo el diputado Adrián Peña (VU) a El Observador.

Partido Independiente: por un bloque socialdemócrata

El Partido Independiente se propone terminar de darle forma en el primer semestre del año al denominado Espacio Socialdemócrata, una alianza programática de carácter electoral, donde han sido convocados grupos y personas con afinidad a la ideología de centro del Partido Independiente. Entre ellos se espera que puedan participar algunos moderados del Frente Amplio, batllistas del Partido Colorado y wilsonistas del Partido Nacional. El diputado Iván Posada dijo a El Observador que el sector podrá tener ese u otro nombre, pero con el objetivo de ser alternativa al Frente Amplio.

Partido de la Gente: discute propuestas programáticas

El novel Partido de la Gente tiene las cosas claras en cuanto a su candidato, ya que su líder, Edgardo Novick, es quien se perfila para competir por bancas en el Parlamento y protagonismo en el bloque opositor en octubre de 2019. Desde el 1° de febrero funcionarán 15 equipos temáticos de trabajo, coordinados por Javier de Haedo. El 20 de marzo fue fijado como fecha para evaluar el resultado de esos grupos y empezar a delinear las propuestas temáticas del partido. Con esos insumos presentarán proyectos en el Parlamento y se elaborará la plataforma electoral.

