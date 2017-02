Aguerre se defendió y dijo que no se benefició del Fondo Arrocero

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre , salió ayer al cruce de la noticia que lo dio como beneficiado por el Fondo Arrocero por su condición de secretario de Estado. Dijo que el procedimiento para elegir a los productores y los montos que reciben en la herramienta financiera corren por caminos técnicos en los que no interviene.

Flanqueado por Adrián Tambler, subdirector de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), y Lucía Salgado, también de Opypa, Aguerre pidió al primero que explicara cómo funciona el Fondo Arrocero.

Todos los que hayan producido arroz las últimas tres zafras tienen derecho al Fondo Arrocero

El técnico de Opypa despejó las dudas al señalar que la lista de productores que acceden a esa herramienta financiera –nacida tras la crisis de 2002 para la actividad arrocera y lechera y que en el caso del arroz va por su cuarta edición– nace de la información sobre producción y exportaciones que aporta la industria.

Todos los que hayan producido los últimos tres años tienen derecho al Fondo Arrocero. En la actualidad son 580 productores, incluido el ministro Aguerre. En base a la mejor producción de las tres últimas se definen las toneladas de cada productor, que se multiplican por un precio por tonelada y suma la cantidad que recibirá cada uno.

Tambler también explicó que "no hay fondos públicos" ya que el dinero lo aporta el sector privado y lo pagan los productores mediante una retención de 5% de las exportaciones.

"El gobierno no pone un peso. Es plata de los productores que pagan los productores", dijo Tambler, y recordó que el MGAP administra el Fondo junto al Ministerio de Economía, por eso lleva la firma de los ministros.

Además, recordó que existe una comisión de contralor integrada por ambos ministerios, la Asociación Cultivadores de Arroz y la gremial de molinos arroceros.

Una vez que Tambler explicó cómo se accede al Fondo, el ministro Aguerre le pidió que se retirara de la mesa con Salgado "para separar lo institucional de lo político".

"No hay ningún conflicto (con el cargo) salvo si aprovechara algún beneficio, que no es mi caso", dijo Aguerre "No hay ningún conflicto (con el cargo) salvo si aprovechara algún beneficio, que no es mi caso", dijo Aguerre

Entonces arremetió contra la versión publicada por La Diaria el lunes 30, que con el título A mí mismo, informó que "mediante el fondo arrocero, el MGAP le prestará 180.000 dólares a su propio titular", que es lo que le corresponde por su producción.

"Soy ministro, y arrocero hace 25 años. Creo que soy ministro porque soy arrocero. Pero además soy productor ganadero, de sorgo y tengo una empresa de camiones. No hay ningún conflicto (con el cargo) salvo si aprovechara algún beneficio, que no es mi caso", remarcó Aguerre.

Luego dijo que el monto que recibirá del Fondo Arrocero "es lo que marcha la ley" y aseguró que en los siete años que lleva como ministro nunca se benefició.

En ese tiempo "compré cuatro tractores, una cosechadora, instalé un sistema de riego, puse un feedlot y nunca recurrí a las ventajas de las exoneraciones que da la ley de inversiones", pero "no estoy dispuesto a ser manoseado" en alusión a la noticia publicada.

No renuncia

Por otra parte, el ministro de Ganadería respondió a un periodista que le preguntó si renunciaría a su cargo en marzo próximo que "el cementerio está lleno de imprescindibles" y agregó que las condiciones que se tienen que dar para seguir "son dos: que el presidente (Tabaré Vázquez) quiera y que yo tenga ganas".

Luego aseguró que su agenda "está llena hasta julio" próximo, así que "no me voy en marzo, salvo que el presidente me lo diga".