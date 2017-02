Algas altamente tóxicas: la última alerta falsa lanzada en Whatshapp

Un audio de Whatsapp se volvió viral ayer y advertía que una oftalmóloga de Maldonado había recibido 750 casos de irritación ocular ya que las playas Brava y Mansa de Punta del Este estaban "contaminadas".





Si bien unas extrañas algas afectan las costas fernandinas, en una primera llamada de El Observador las autoridades sanitarias negaron que hubiera consultas oftalmológicas vinculadas. Horas más tarde, desde la cartera aseguraron que habían sido 19 los casos relacionados y que los detectaron luego de haber recorrido los centros asistenciales más grandes del departamento.





Este caso de viralización de un episodio falso o exagerado es similar al de la burundanga, ocurrido en junio pasado, cuando una joven advertía en un audio de Whatsapp que una pareja había tratado de intoxicarla con esa droga en un ómnibus de Cutcsa.





La directora departamental del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Maldonado, Mónica Otormin, dijo a El Observador que los microorganismos que dieron pie a la cadena falsa "parecen hilos rojizos flotando en el agua" pero aclaró que no son perjudiciales para la salud y aseguró que no hay prohibición para baños.





El principal síntoma vinculado a estas algas es la irritación de ojos. El MSP determinó que estos casos son de notificación obligatoria ya que se trata de "eventos inusitados".Por lo tanto, los médicos tratantes deben informar a las autoridades sanitarias sobre los pacientes que se relacionen con esta nueva afección.





El audio que se volvió viral alertaba falsamente acerca de que las algas producían "disminución de la visión con edema profundo de córnea". Sin embargo, no se reportó ningún caso severo hasta el momento. "El número de consultas no es llamativo, esto no reviste ninguna gravedad, no fue nada más allá de un ojo rojo", sostuvo Otormin.





Por otra parte, el director de la emergencia móvil Cardiomóvil de Maldonado, Sergio Morillo, señaló a El Observador que habían recibido siete casos vinculados a los microorganismos. El especialista informó que, en concentracionesaltas, estas algas liberan amoníaco y esa sustancia es la que produce el enrojecimiento ocular. Pero aclaró que los síntomas desaparecen con descongestivos y lavados con suero. En tanto, la directora de Medio Ambiente de la intendencia de Maldonado explicó a El Observador que la baja salinidad del agua y las altas temperaturas generan un nivel de PH más alto que podría determinar una posible marea roja, pero hasta el momento no se registró este evento. Además, señaló que las algas también podrían producir luminiscencia en el agua.





Alarma pública

La Agrupación de Guardavidas de Maldonado (AGM) fue la primera en advertir que el agua de la playa estaba en mal estado y que podía generar consecuencias para la salud. El colectivo señaló el miércoles 22 en un comunicado en Facebook que en el mar podría haber "desde aguas servidas hasta productos quimicos" y que esas sustancias eran responsables de la formación de algas. Los funcionarios expresaron su "preocupación" y afirmaron que el contacto con el agua podría generar "ardor en los ojos, una sensación de visión borrosa, ademas de fiebre, diarrea y sarpullido".





A raíz de esto, el intendente de Maldonado, Enrique Antía , convocó a una conferencia de prensa y aseguró que presentará una denuncia penal contra los guardavidas que emitieron el comunicado ya que generaron "alarma pública" sin fundamentos. "Es un grupo individual dentro de los guardavidas que es anónimo y que se extralimitó en declaraciones y miente, claramente hace apreciaciones personales muy peligrosas", afirmó el jefe comunal. Antía dijo que la cadena de Whatsapp y el comunicado en Facebook "afectan sin duda a Maldonado".





Además, aseguró saber quiénes fueron los responsables del texto quienes "no responden a la AGM que está a cargo". Horas más tarde, la agrupación emitió un nuevo comunicado en las redes sociales en donde aclararon que "en ningún momento" quisieron generar alarma pública. "La publicación referida surgió a raíz de las múltiples consultas de los bañistas a varios puestos de guardavidas y tenía como objetivo despejar las dudas", expresó.





Recomiendan no zambullirse Si bien las extrañas algas que aparecieron en las costas de Maldonado no son perjuduciales para la salud, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) advirtió al Ministerio de Salud Pública (MSP) que estos microorganismos afectan especialmente a aquellas personas que se zambullen en el agua durante períodos de tiempo prolongados. La directora departamental del MSP en Maldonado, Mónica Otormin, dijo a El Observador que hay que tener "especial cuidado con los niños" que se pasan mucho rato jugando en la orilla.

