Almagro denuncia que Venezuela lanzó gases lacrimógenos vencidos contra un hospital

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció a través de un video publicado en su cuenta de Twitter (@Almagro_OEA2015) que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro está utilizando "bombas lacrimógenas vencidas" para repeler a "manifestantes que reclaman democracia", e incluso de haber alcanzado con estas bombas a un hospital, afectando a pacientes y personal de salud.

Day after day repression worsens in #Venezuela. We can't accept that the regime sacrifices lives to remain in power — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 12 de abril de 2017

"El régimen ha sumado el criminal hábito de lanzar bombas lacrimógenas vencidas cuya peligrosidad se multiplica, y hasta de hacer uso de un helicóptero para arrojarlas indiscriminadamente sobre manifestantes", dijo el ex canciller uruguayo.

"Día a día la represión empeora en #Venezuela. No podemos aceptar que el régimen sacrifique vidas para mantenerse en el poder" publicó Almagro en su Twitter.

Ayer, durante una protesta en Valencia (norte de Venezuela), un joven de 19 años se convirtió en la segunda víctima mortal de la represión de la Policía, tras la muerte el jueves de otro joven de la misma edad en Caracas.

"Como secretario general de la OEA debo manifestar que no podemos admitir las vidas venezolanas que el régimen está dispuesto a sacrificar para perpetuarse en el poder, no podemos admitir los heridos y detenidos que consideran necesarios para no perder sus privilegios, no podemos admitir que la Guarida Nacional Boliviariana y demás fuerzas de seguridad del Estado sigan con la represión siguiendo instintos criminales", dice Almagro en el video que fue publicado esta mañana.

"Aún a pesar de estos abusos y agresiones, el pueblo de Venezuela ha mostrado su altura moral y su capacidad para fortalecerse ante la adversidad. Ha demostrado su capacidad para seguir reclamando lo que es de justicia y le fuera ilegítimamente arrebatado, la posibilidad de expresarse libremente a través del voto para elegir su futuro", agregó.

El secretario general de la OEA opinó que "ha llegado hace mucho tiempo la hora de devolverle la soberanía a la gente de Venezuela" y por eso exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a "llamar a elecciones generales que permitan al pueblo decidir mediante el voto lo que hoy está expresándose en las calles".

"Los demócratas de la región no aceptamos convivir con un régimen que ha vaciado de contenido a las palabras democracia, derechos humanos, libertad, constitución, diálogo, paz, probidad". "No podemos llamar revolución a un régimen que subyuga a su pueblo, que no le permite votar, que no le permite tener una asamblea nacional libre, no podemos permitir a un régimen que no administra justicia sino que la desvirtúa, que tiene a su gente sin medicamentos, sin alimentos y aterrado por la inseguridad".

"La soberanía de un país pertenece al pueblo, si el pueblo es silenciado y reprimido ese país ha dejado de ser soberano, y es simplemente una patética marioneta del juego del poder", concluye Almagro.

