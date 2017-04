Amenazan con un paro por tiempo indeterminado en los frigoríficos

Los trabajadores de la industria frigorífica y los industriales se reunirán nuevamente hoy en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y lo harán mientras se cumple un nuevo paro de 24 horas por la falta de acuerdo en las negociaciones salariales.

Si no existe acuerdo es posible ir a un "paro por tiempo indeterminado", admitió a El Observador el presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne ( Foica ), Ariel Jacques. Señaló que si no hay avances en las negociaciones con una propuesta integral, que incluya no solo salarios sino toda una plataforma, se "irá a un conflicto más pesado".