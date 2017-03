Analizan créditos de largo plazo para efluentes en tambos

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Banco de la República (BROU), están trabajando en la elaboración de un financiamiento de largo plazo para solventar gastos que demanden instalar o mejorar los sistemas de efluentes en los predios lecheros, reveló a El Observador el ministro, Tabaré Aguerre. La línea estará denominada "Financiamiento Ambiental" y se espera que esté operativa próximamente.

El ministro comentó que en un sector tan dinámico y tan estratégico como la producción lechera de este país, con "tantas inversiones, tanto trabajo y tantas exportaciones, tiene que resolver problemas de efluentes y las inversiones que ello implica".

Aguerre sostuvo que se pretende desde el punto de vista de la definición de la tecnología y la normativa, que los productores puedan acceder a un finamiento de largo plazo, si se tiene en cuenta que el resultado de beneficio ambiental es para toda la sociedad.





Fondos no retornables

Oprtunamente el MGAP facilitó fondos no retornables que se definieron en el proyecto de "Desarrollo Ambiental y Cambio Climático", por el cual se le facilitó US$ 16.000 no retornable a cada tambero. En el caso de los productores pequeños será suficiente, o cubre una buena parte de la inversión.

Pero en los productores medianos las inversiones que deben hacer para gestionar adecuadamente los efluentes son muy superiores a ese valor y se está trabajando para estos trabajos sean la contraparte para que el productor pueda acceder al financiamiento.

El ministro explicó que se está analizando con el BROU los plazos de esos financiamientos que deben ser extensos, así como también las tasas de interés. También se trata de flexibilizar algunos requisitos, en el caso de los productores que son arrendatarios que tomarían una inversión para financiar una pileta o un sistema de bombeo que queda fijado al predio, cuando ellos no son los propietarios.

Por eso es muy difícil que el productor tome un crédito a 10 o 12 años, si el contrato de arrendamiento es a 3 años. Para ello, se está trabajando con el Instituto Nacional de Colonización (INC) que no generaría problemas por la característica de permanencia del productor en esos predios, mientras que para los productores que no arriendan al INC se buscaría algún sistema de garantía que los cubra.

