ANCAP apela a la CND para mejorar eficiencia en su gestión

Al igual que lo realizaron diversos organismos públicos y ministerios, ANCAP decidió apelar al expertise de la Corporación Nacional para el Desarrollo ( CND ) para mejorar la eficiencia en la ejecución de obras y gastos de funcionamiento. El ente petrolero estatal informó este viernes por medio de un comunicado que había suscrito un convenio marco con la CND que habilita el "trabajo conjunto entre ambos organismos"."Las principales líneas de acción refieren a la colaboración en la gestión de infraestructura en los distintos negocios de la empresa (planificación, diseño, ejecución y gestión de proyectos) y la estructuración de alternativas de financiamiento para proyectos que resulten estratégicos o de interés especial para ANCAP", explicó el ente.Una fuente de ANCAP informó a El Observador que en una primera etapa la cooperación de la CND con el organismo estará focalizada en algunas obras de mantenimiento o ampliación de infraestructura que debe encarar en el corto plazo. Por ejemplo, la adecuación de un muelle en Paysandú para la operativa con combustible, o la construcción de un oleoducto que conectará la terminal de La Tablada con otro centro logístico en la zona que tiene ANCAP. El informante precisó que si bien no se trata de "megainversiones", el aporte de la CND será de relevancia para continuar con el proceso de mejora en la "eficiencia" en los costos e inversiones que debe ejecutar ANCAP en su giro comercial.Es la primera vez que ANCAP realiza un convenio de este tipo con la CND. La última encarnó un nuevo rol desde que asumió la segunda administración de Tabaré Vázquez. Como un primer paso, transfirió sus activos de asistencia crediticia a la Administración Nacional de Desarrollo Económico (ANDE), para focalizarse en las obras de infraestructura y los servicios que brinda a organismos públicos para ser una institución rentable que no requiera asistencia financiera de sus accionistas (el Ministerio de Economía y el BROU ).La CND –por medio de la Corporación Vial del Uruguay (CVU)– tiene firmado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) un contrato de concesión para realizar 2.600 kilómetros de rutas nacionales por un monto de US$ 3.500 millones.