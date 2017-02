Árboles caídos, semáforos rotos y calles cortadas por temporal en Montevideo

Los efectos del temporal ya se sienten en Montevideo y hay árboles caídos, semáforos rotos y calles cortadas. El responsable del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de Montevideo, Jorge Cuello, dijo a El Observador que ya recibieron 200 denuncias puntuales por destrozos en diferentes partes de la ciudad. "Llamadas ya hemos tenido casi 500, pero muchas se repiten", agregó.





"Hay árboles caídos y ramas de gran porte, el tendido eléctrico se está afectando y sigue el viento como si nada todavía", señaló Cuello. El responsable afirmó que están "con muchísimo trabajo" y que por el momento no pudieron hacer la evaluación de cuántos semáforos fueron afectados por la intensidad del viento: "Todavía no tenemos cómo hacer la evaluación de los semáforos porque no podemos salir con este clima a tantear semáforos".









Además, Cuello destacó que este temporal "es diferente" al que azotó la capital a prinicipios de enero . "Este está afectando a casi todo Montevideo y el otro afectó a una zona puntual. El otro tuvo más intensidad y este es más prolongado en el tiempo", subrayó.





Por otra parte, la vocera de Bomberos , Mariela Vivone, dijo a El Observador que tuvieron 25 salidas en Montevideo y Canelones. Cerca de 100 funcionarios fueron desplegados en ambos departamentos para poder hacer frente a la cantidad de denuncias que recibieron: "Nada grave, todo corte de árboles, inspecciones, voladuras de techo, lo habitual de siempre", afirmó.





Cómo denunciar los destrozos

La Intendencia de Montevideo (IMM) publicó en su cuenta de Twitter que las denuncias deben ser realizadas en el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED).





☔Rige advertencia naranja por tormentas y vientos fuertes. Ante caída de árboles o cables pueden comunicarse al @CECOED 2480 4092 — Montevideo Tránsito (@imtransito) 5 de febrero de 2017



Además, usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos sobre los efectos del viento en la capital.





Temporal de viento en Montevideo



