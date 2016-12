El embajador de Grecia en Brasil, Kyriakos Amiridis, fue asesinado en un suburbio de Rio de Janeiro en un "crimen pasional" planeado por su mujer y su amante, un policía militar que ejecutó el homicidio, informó el viernes la policía brasileña.

La mujer del diplomático, Françoise de Souza Oliveira, de nacionalidad brasileña y de 40 años, su amante Sergio Gomes Moreira, de 29, y un primo de este, Eduardo Moreira de Melo, de 24, fueron detenidos preventivamente por el crimen, precisó el comisario Evaristo Pontes Magalhaes en una rueda de prensa.

El rocambolesco caso llegó a la policía de Rio el miércoles, cuando De Souza denunció que desde el lunes en la noche no lograba contactar a su marido.

La mujer aseguró que el embajador salió solo en un vehículo alquilado de la casa en la que estaban pasando las vacaciones con su hija de 10 años en la ciudad de Nova Iguaçu, al norte de Rio, donde De Souza tiene familiares.

Pero conforme pasaban las horas su actitud se volvió extraña para la Policía y sus declaraciones fueron cayendo en contradicciones.

Las alarmas se encendieron el jueves, cuando un vehículo quemado con un cadáver "totalmente calcinado" en su interior apareció bajo un viaducto de la ciudad. Tras los exámenes, la policía confirmó que se trataba del embajador.

De Souza negó su implicación en el asesinato y aseguró no haber visto nada, pero en uno de los interrogatorios "irrumpió en llantos y acabó por afirmar que el policía militar había sido el autor del homicidio", aunque aseguró que ella "no quería que eso sucediese (...) pero que no tenía cómo evitarlo", explicó el comisario Pontes.

Sin embargo, el primo de su amante dijo a la policía que De Souza le ofreció 80.000 reales (unos 24.000 dólares) para ayudarle a deshacerse del cadáver de su marido, de 59 años.

La policía cree, de hecho, que el asesinato fue "planeado" por la mujer del embajador y su amante el día antes del crimen por razones que aún desconocen.

Asesinato en el apartamento

Las investigaciones preliminares estiman que Amiridis fue asesinado la noche del lunes en la casa de Nova Iguaçu por Gomes, que era una "persona de confianza" de la familia, que daba apoyo en cuestiones de logística y seguridad.

En ese momento, su mujer y su hija estaban cenando fuera con un vecino.

El policía militar reconoció haber tenido un enfrentamiento físico con Amiridis, a quien acabó estrangulando en defensa propia.

Pero la Policía no termina de creerse esta versión porque encontró un sofá manchado de sangre en el apartamento del matrimonio.

"La investigación es compleja y hay aún muchas informaciones que tienen que ser aclaradas", reconoció Pontes, que es comisario de la División de Homicidios de la Baixada Fluminense, la zona metropolitana a la que pertenece Nova Iguaçu.

El funcionario también explicó que, después del asesinato, el amante de la mujer se llevó el cadáver del embajador en el automóvil alquilado y estuvo varias horas sin saber qué hacer, hasta que decidió quemarlo con el cuerpo dentro en un punto remoto de la vía de acceso a la ciudad.

Gomes habría llamado a un mototaxista para que le ayudara a cargar el combustible, pero las autoridades descartan a priori que tenga más relación con el caso.

Un caso "cruel", pero "aislado"

"La Policía resolvió un caso cruel, cobarde y totalmente sin sentido. El pueblo brasileño no admite un comportamiento de este tipo y pedimos disculpas a toda la población griega por lo que sucedió", manifestó el director de la división de Homicidios de Río, Rivaldo Barbosa, asegurando que se trata de un "crimen pasional" y "aislado" que no tiene que ver con los altos índices de violencia de Rio.

El presidente Michel Temer también mandó una carta al gobierno griego, en la que comparte sus condolencias por la muerte del diplomático y transmite el compromiso de su gobierno de esclarecer los hechos en una investigación "rigurosa".

Amiridis era embajador de Grecia en Brasil desde este año. De 2012 a 2016 había sido embajador en Libia. De 2001 a 2004, se había desempeñado como cónsul general en Rio de Janeiro.

Fuente: AFP