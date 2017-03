Banco República alerta por mail falso sobre robo de tarjetas

Fuente:

El Banco República B ROU) asegura que un comunicado que circula por mail, whatsapp y redes sociales, que indica cómo actuar ante un intento de robo en un cajero es falso.Según aseguraron en el BROU a El Observador, el comunicado no fue emitido por la institución y no tiene ningún asidero.El mail que está llegando a distintos usuarios muestra el logo del Banco República e indica que si la persona es obligada a sacar dinero del cajero debe introducir su clave al revés. De esta forma, según el correo falso, la máquina otorgará el dinero pero identificará que es un intento de robo y se dará aviso a la Policía. El presidente del BROU, Jorge Polgar, dijo sin embargo a la prensa que esa no es la manera en la que el banco se comunica con sus clientes."Si estás siendo forzado/a por un ladrón para retirar tu dinero de un cajero automático, lo puedes notificar al banco marcando tú Clave al revés. Por ejemplo si tu número de clave es 1234 márcalo al revés: 4321. El cajero reconoce que tu número de clave está marcado al revés del que corresponde a la tarjeta que pusiste en la máquina. La máquina te dará el dinero solicitado, pero, oculto para el ladrón, la policía será avisada y saldrá para ayudarte inmediatamente", asegura el comunicado falso.Fuentes del BROU explicaron que poner el PIN al revés sería como introducir una clave equivocada. Según se indica en la página web del banco, si la clave se ingresa mal tres veces seguidas, la tarjeta queda bloqueada.