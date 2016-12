Blancos realizaron convención y preparan un año 2017 "bisagra"

El Partido Nacional realizó este sábado su Convención Nacional en la que recordaron los diferentes festejos por los 180 años del partido, y realizaron una renidición de cuentas. Pero también hubo espacio para dialogar sobre el rol a futuro del partido, de cara a las próximas elecciones nacionales.

El 2017, afirmó el diputado Jorge Gandini durante el encuentro, es un año "bisagra, de preparación", para mostrar que el partido está preparado para gobernar.

El Partido Nacional, afirmó Gandini, debe tomar la delantera y asumir que "lidera un frente opositor compuesto por muchos partidos políticos que buscan sacar al Frente Amplio del gobierno".

Si el Frente Amplio gana, agregó, "a pesar de la corrupción, de las mentiras, de los ajustes fiscales y de meterle la mano en el bolsillo a la gente, se acerca a iniciar un proceso de mucho más largo tiempo", y puso como ejemplo lo que pasó en Montevideo donde el FA lleva más de 25 años en el gobierno.

Gandini se refirió también a la estrategia que utilizó el partido en las elecciones departamentales en la capital. "¿Qué vamos a hacer con la Concertación?", se preguntó el diputado. Aseguró que es un debate que se debe el partido y que es necesario evaluar si esa estrategia para las elecciones debe continuar o no. "Yo no quiero", afirmó, "quiero que el partido tenga una estrategia de Montevideo que no sea el resultado de no actuar, sino de una planificación consciente".

Los líderes del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, estuvieron presentes pero no tomaron la palabra.

Durante el encuentro, realizado en la Intendencia de Montevideo, se presentó además un balance económico. "Hay muchas voces que se levantan y como partido no tenemos inconveniente en que mañana se nos audite", afirmó el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber. "No vamos a poner ninguna piedra en el camino que haga a la transparencia de las finanzas públicas", agregó, y fue aplaudido por los participantes.

Por su parte, el excanciller Sergio Abreu realizó una crítica a la política internacional del gobierno. "El partido de gobierno tiene una hemiplejia política", dijo, para argumentar que una mitad del partido busca apertura económica y otra que dice que no, y se refugia en Venezuela, comentó Abreu.

Dijo además que hay "dos presidentes": uno que viaja como jefe de estado y el otro que hace un turismo político, para enfrentar, a su entender, al expresidente José Mujica.

En tanto, el diputado Pablo Iturralde destacó el rol de la bancada del Partido Nacional en los casos de la investigación sobre ANCAP, en el Presupuesto y en la regasificadora, y afirmó que el Partido Nacional trabaja para presentar un "bloque sólido" que muestre que está pronto para gobernar.

Por falta de quórum, la reforma de la carta orgánica que era uno de los puntos a discutir, fue aplazada. La propuesta apunta a tener más flexibilidad en la convocatoria a las convenciones nacionales y, entre otras cosas, habilitar el voto no presencial.

