Blanqueo argentino duplicó a la economía uruguaya

“Es como si 220 countries de 500 casas cada una salieran a la luz a lo largo y lo ancho del país”, destacó Abad.

Las inversiones exteriorizadas en el país fueron US$ 900 millones, mientras que fuera del país fue de US$ 55.000 millones. De estas últimas, el 30% se encontraban en Estados Unidos; 26%, en Suiza, y 15% las Islas Vírgenes.En el caso de inmuebles exteriorizados, la valuación total declarada alcanzó los US$ 21.500 millones y estuvieron compuestos por 110.000 inmuebles en Argentina y 57.000 inmuebles en el exterior.El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, promocionó: "Vamos a seguir ordenando la economía para que quienes tienen fondos en el exterior sigan eligiendo la Argentina. Es una economía que empieza a crecer y generar oportunidades de inversión rea y financiera que pueden ser canalizadas".El ministro agregó en ese sentido que "la ley de mercado de capitales clarifica muchos aspectos impositivos y será clave para que los fondos que están en el exterior tengan una interacción más estrecha con la argentina".En la conferencia de prensa que ofrecieron ambos, Abad destacó también que, con los fondos y bienes blanqueados, la base imponible total pasó de los US$ 116.000 millones a los US$ 226.000 millones. "Prácticamente se duplicó", apuntó."Este es el proceso de formalización más importante y rápido de los últimos años de la Argentina para con un tramo de la sociedad de altos ingresos", indicó Abad.El titular de la AFIP detalló que del 100% de lo recaudado, el 98% se realizó por medio del pago del impuesto y 2% por medio de la adquisición de bonos. A partir de ahora, "los propios contribuyentes van a tener que incluir sus bienes exteriorizados en sus próximas declaraciones juradas ", destacó Abad.Además, aclaró que en los próximos meses "se va a seguir explotando toda la información que viene desde el exterior por medio de distintos intercambios de información de país a país". "En dos meses vamos a arrancar con la segunda etapa del sinceramiento", expresó.A fines de noviembre, el sinceramiento fiscal había sumado US$ 21.863 millones entre blanqueo de efectivo, cuentas bancarias, participaciones societarias y otros activos financieros, e inmuebles, declarados en el país y en el exterior.Luego de las cifras reveladas en noviembre, el blanqueo continuó hasta el 31 de diciembre para quienes querían declarar bienes y cuentas pagando el 10% de comisión, mientras que el pasado 31 de marzo fue la fecha límite para quienes quisieron hacerlo pero pagando el 15%.El tratamiento impositivo que tendrán los bienes que se exterioricen será, en algunos casos, diferente del que se aplicó habitualmente año tras año, en las liquidaciones tradicionales de cada uno de los impuestos. Asimismo, habrá cambios en el impuesto patrimonial de bienes personales para los que no se incorporan al blanqueo.