Bruno Mars llegará a Argentina el 25 de noviembre

Esta es la segunda vez que el hawaiano se presenta en Argentina. La primera vez fue en 2012 en Mar del Plata, cuando todavía no había presentado su segundo álbum, Unorthodox Jukebox.





Mars no vendrá solo, sino que tendrá como banda invitada a DNCE, liderada por el ex Jonas Brother Joe Jonas, y cuyo tema Cake by the ocean alcanzó el top 10 del ranking Billboard Hot 100 en 2016.





DNCE - Cake By The Ocean