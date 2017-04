Buen arranque de la Ganadera Hereford

Fuente:

De muy buena forma comenzó el 37º remate Ganadera Hereford este miércoles en la Rural del Prado. En la propuesta pionera del sistema de ventas de haciendas por pantalla se comercializó de muy buena forma la oferta de ganados de invernada y este jueves continuará desde la hora 10 con las categorías de hembras.El remate se realiza con transmisión en vivo por televisión cable e internet, con negocios a cargo de Pantalla Uruguay . Los interesados tienen la posibilidad de hacer ofertas a distancia, llamando al teléfono 2336 5947.Los precios máximo, mínimo y promedio de los diferentes tipos de terneros fueron: de más de 140 kilos US$ 2,60, US$ 2,225 y US$ 2,49; entre 140 y 180 kilos US$ 2,34, US$ 1,96 y US$ 2,15; y de más de 180 kilos US$ 2,17, US$ 1,60 y US$ 1,97. Todos cotizaron a US$ 2,10 de promedio.En esa categoría el mercado se presentó muy firme, con una dispersión casi total de los lotes, lográndose un precio máximo de US$ 2,60 por un lote de 110 kilos y el total promedió US$ 2,10 por kilo, comentó a El Observador el consignatario Federico Jaso, director del escritorio Jaso & Jaso Negocios Rurales, integrante de Pantalla Uruguay.El empresario agregó que casi no operaron empresas exportadoras de ganado en pie, aunque sí lo hicieron varios acopiadores de ganado que realizan negocios con esas firmas.De todos modos, la mayor parte de los terneros se vendió a invernadores. El 90% de la oferta era de terneros enteros, y los que se compraron para engorde y posterior faena en el mercado local seguramente se castrarán.La oferta se integraba de más de 4.000 terneros, que se comercializaron sin inconvenientes, lo que demuestra la demanda que hay por esa categoría.Jaso señaló que se nota la preferencia del mercado por los terneros livianos, pero ante el excelente verano de este año son pocos los lotes en esas condiciones, porque la mayoría pesa más de 170 kilos.Luego se comercializaron los novillos, con un mercado muy firme, la misma tónica de los terneros, también con preferencia por los lotes livianos. Los de 1 a 2 años promediaron US$ 1,70, con un máximo de US$ 1,992 y un mínimo de US$ 1,42 por kilo.Al cierre de esta edición se vendían los de 2 a 3 años, a un promedio de US$ 1,50. Cabe recordar que todos los vendedores de Pantalla Uruguay cobran al contado, sin descuentos financieros.